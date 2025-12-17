LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Jabil, Texas Pacific Land, Texas Roadhouse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en légère hausse mercredi, les investisseurs cherchant des indices sur les perspectives des taux d'intérêt, tandis que la prudence restait de mise après les rapports sur les obstacles au financement des projets de centres de données d'Oracle . .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En hausse alors que le conseil d'administration de Warner Bros penche en faveur d'un rachat nL6N3XN0JR

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet nL6N3XN0L7

** Newmont Corp NEM.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison de l'affaiblissement du marché du travail américain nL6N3XN0LJ

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Gains après qu'une source ait fait état de négociations pour un investissement de 10 milliards de dollars dans l'OpenAI nL6N3XN0LU

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - L'entreprise devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mercredi nL6N3XM15F

**Albemarle Corp ALB.N : ** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N : ** Sigma Lithium Corp SGML.O : ** Lithium Americas Corp LAC.N : BUZZ - Les mineurs de lithium progressent avec la hausse des prix après que la Chine ait révoqué les licences d'exploitation minière nL6N3XN0ND

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que JP Morgan a repris sa couverture avec une note de "surpondération" nL6N3XN0O4

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent en raison des inquiétudes concernant l'offre malgré les données mitigées de l'emploi américain nL6N3XN0NU

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Deutsche Bank augmente l'objectif de cours (PT) de FedEx, voit une augmentation des bénéfices grâce à la refonte du réseau nL4N3XN0V5

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que la construction d'une usine de cellules solaires commence nL6N3XN0OH

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : ** Apogee Therapeutics Inc APOG.O : ** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O : ** Ascendis Pharma A/S ASND.O :

BUZZ - RBC affirme que le rebond du secteur biotechnologique a pris de l'ampleur, avec des opportunités intéressantes pour 2026 nL6N3XN0QE

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - Jefferies initie une couverture sur AAR Corp avec une note 'achat' nL4N3W414L

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Le titre bondit après avoir signé un contrat de 7 milliards de dollars avec Anthropic pour la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle nL6N3XN0P7

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - Le titre progresse après que Telsey Advisory Group ait relevé sa recommandation à "surperformer" nL6N3XN0PR

** WesBanco Inc WSBC.O : ** First Commonwealth Financial Corp FCF.N : ** Financial Institutions Inc FISI.O : ** Northwest Bancshares Inc NWBI.O :

BUZZ - Piper Sandler prend en charge la couverture de cinq banques du nord-est des Etats-Unis nL4N3XN0V7

** Waters Inc WAT.N : ** Neogenomics Inc NEO.O : ** Avantor Inc AVTR.N : ** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Jefferies met à jour les notations des entreprises du secteur des sciences de la vie pour 2026 nL4N3XN0WL

** McKesson Corp MCK.N : ** Cencora Inc COR.N : ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : ** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - J.P.Morgan voit des perspectives plus favorables pour les services de santé américains en 2026 nL4N3XN0WE

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Le titre chute après que JP Morgan a rétrogradé sa recommandation à "sous-pondérer" nL6N3XN0W4

** General Mills Inc GIS.N :

BUZZ - En hausse après que les ventes trimestrielles aient battu les estimations grâce à une demande stable nL6N3XN0X4

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - Le titre est en baisse après que Warner Bros Discovery ait rejeté l'offre de la société nL4N3XN0ZF

** Nucor Corp NUE.N : ** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - Le titre chute suite à des prévisions de résultats faibles pour le 4ème trimestre nL6N3XN0Y1

** Veru Inc VERU.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que la FDA américaine ait approuvé le plan de combinaison de médicaments contre l'obésité nL6N3XN0XZ

**Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après que les résultats du premier trimestre aient dépassé les estimations nL4N3XN11G

** Immunome Inc IMNM.O :

BUZZ - Le titre glisse après une vente d'actions de 400 millions de dollars nL6N3XN0XK

** Coursera Inc COUR.N : ** Udemy Inc UDMY.O :

BUZZ - Coursera chute, tandis qu'Udemy progresse après l'annonce d'un accord de 930 millions de dollars nL6N3XN0YQ

** Texas Pacific Land Corp TPL.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après l'annonce d'un accord avec Bolt Data & Energy nL6N3XN0X1

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - Le titre bondit après que TD Cowen ait initié une couverture avec une note 'achat' nL6N3XN0OL

** Cytokinetics Inc CYTK.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir obtenu l'approbation de la Chine pour un médicament contre les maladies cardiaques nL4N3XN12B

** Texas Roadhouse Inc TXRH.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que Wells Fargo ait relevé sa recommandation et augmenté son objectif de cours (PT)

nL6N3XN0YG

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Le titre est en baisse après un rapport indiquant que Blue Owl Capital ne soutiendra pas un accord de 10 milliards de dollars pour un centre de données dans le Michigan nL4N3XN145

** Kodiak Sciences Inc KOD.O :

BUZZ - Le titre glisse après une levée de fonds majorée de 160 millions de dollars nL6N3XN0ZW

** ABM Industries Inc ABM.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ait dépassé les estimations

nL4N3WG179