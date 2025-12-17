 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Jabil, Texas Pacific Land, Texas Roadhouse
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en légère hausse mercredi, les investisseurs cherchant des indices sur les perspectives des taux d'intérêt, tandis que la prudence restait de mise après les rapports sur les obstacles au financement des projets de centres de données d'Oracle . .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En hausse alors que le conseil d'administration de Warner Bros penche en faveur d'un rachat nL6N3XN0JR

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet nL6N3XN0L7

** Newmont Corp NEM.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison de l'affaiblissement du marché du travail américain nL6N3XN0LJ

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Gains après qu'une source ait fait état de négociations pour un investissement de 10 milliards de dollars dans l'OpenAI nL6N3XN0LU

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - L'entreprise devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mercredi nL6N3XM15F

**Albemarle Corp ALB.N : ** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N : ** Sigma Lithium Corp SGML.O : ** Lithium Americas Corp LAC.N : BUZZ - Les mineurs de lithium progressent avec la hausse des prix après que la Chine ait révoqué les licences d'exploitation minière nL6N3XN0ND

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que JP Morgan a repris sa couverture avec une note de "surpondération" nL6N3XN0O4

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent en raison des inquiétudes concernant l'offre malgré les données mitigées de l'emploi américain nL6N3XN0NU

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Deutsche Bank augmente l'objectif de cours (PT) de FedEx, voit une augmentation des bénéfices grâce à la refonte du réseau nL4N3XN0V5

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que la construction d'une usine de cellules solaires commence nL6N3XN0OH

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : ** Apogee Therapeutics Inc APOG.O : ** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O : ** Ascendis Pharma A/S ASND.O :

BUZZ - RBC affirme que le rebond du secteur biotechnologique a pris de l'ampleur, avec des opportunités intéressantes pour 2026 nL6N3XN0QE

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - Jefferies initie une couverture sur AAR Corp avec une note 'achat' nL4N3W414L

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Le titre bondit après avoir signé un contrat de 7 milliards de dollars avec Anthropic pour la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle nL6N3XN0P7

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - Le titre progresse après que Telsey Advisory Group ait relevé sa recommandation à "surperformer" nL6N3XN0PR

** WesBanco Inc WSBC.O : ** First Commonwealth Financial Corp FCF.N : ** Financial Institutions Inc FISI.O : ** Northwest Bancshares Inc NWBI.O :

BUZZ - Piper Sandler prend en charge la couverture de cinq banques du nord-est des Etats-Unis nL4N3XN0V7

** Waters Inc WAT.N : ** Neogenomics Inc NEO.O : ** Avantor Inc AVTR.N : ** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Jefferies met à jour les notations des entreprises du secteur des sciences de la vie pour 2026 nL4N3XN0WL

** McKesson Corp MCK.N : ** Cencora Inc COR.N : ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : ** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - J.P.Morgan voit des perspectives plus favorables pour les services de santé américains en 2026 nL4N3XN0WE

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Le titre chute après que JP Morgan a rétrogradé sa recommandation à "sous-pondérer" nL6N3XN0W4

** General Mills Inc GIS.N :

BUZZ - En hausse après que les ventes trimestrielles aient battu les estimations grâce à une demande stable nL6N3XN0X4

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - Le titre est en baisse après que Warner Bros Discovery ait rejeté l'offre de la société nL4N3XN0ZF

** Nucor Corp NUE.N : ** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - Le titre chute suite à des prévisions de résultats faibles pour le 4ème trimestre nL6N3XN0Y1

** Veru Inc VERU.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que la FDA américaine ait approuvé le plan de combinaison de médicaments contre l'obésité nL6N3XN0XZ

**Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après que les résultats du premier trimestre aient dépassé les estimations nL4N3XN11G

** Immunome Inc IMNM.O :

BUZZ - Le titre glisse après une vente d'actions de 400 millions de dollars nL6N3XN0XK

** Coursera Inc COUR.N : ** Udemy Inc UDMY.O :

BUZZ - Coursera chute, tandis qu'Udemy progresse après l'annonce d'un accord de 930 millions de dollars nL6N3XN0YQ

** Texas Pacific Land Corp TPL.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après l'annonce d'un accord avec Bolt Data & Energy nL6N3XN0X1

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - Le titre bondit après que TD Cowen ait initié une couverture avec une note 'achat' nL6N3XN0OL

** Cytokinetics Inc CYTK.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir obtenu l'approbation de la Chine pour un médicament contre les maladies cardiaques nL4N3XN12B

** Texas Roadhouse Inc TXRH.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que Wells Fargo ait relevé sa recommandation et augmenté son objectif de cours (PT)

nL6N3XN0YG

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Le titre est en baisse après un rapport indiquant que Blue Owl Capital ne soutiendra pas un accord de 10 milliards de dollars pour un centre de données dans le Michigan nL4N3XN145

** Kodiak Sciences Inc KOD.O :

BUZZ - Le titre glisse après une levée de fonds majorée de 160 millions de dollars nL6N3XN0ZW

** ABM Industries Inc ABM.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ait dépassé les estimations

nL4N3WG179

Valeurs associées

AAR
83,480 USD NYSE +2,40%
ABM INDUSTRIES
47,537 USD NYSE +3,87%
AGNICO EAGLE MIN
166,605 USD NYSE +0,04%
ALBEMARLE
138,315 USD NYSE +5,54%
AMAZON.COM
224,0800 USD NASDAQ +0,69%
APOGEE ENTERPRIS
40,5300 USD NASDAQ +0,47%
ASCENDIS SP ADR
207,4150 USD NASDAQ -2,21%
AVANTOR
11,440 USD NYSE +2,19%
BHP GROUP SP ADR
59,290 USD NYSE +1,14%
CENCORA
340,915 USD NYSE -0,20%
COEUR MINING
17,065 USD NYSE +1,04%
COURSERA
8,520 USD NYSE +7,24%
CVS HEALTH
77,350 USD NYSE -1,18%
CYTOKINETICS
61,0300 USD NASDAQ -1,82%
DANAHER
225,900 USD NYSE +0,53%
ENDEAVOUR SILVER
9,518 USD NYSE +2,02%
FEDEX
284,388 USD NYSE +0,70%
FINL INSTITUTION
32,4700 USD NASDAQ +0,62%
FORTINET
80,7400 USD NASDAQ -0,96%
FREEPORT MCMORAN
47,995 USD NYSE +0,94%
FST CWTH FINL
17,690 USD NYSE +3,36%
GENERAL MILLS
47,810 USD NYSE +1,70%
Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,616 USD NYSE +1,88%
HECLA MINING
19,530 USD NYSE +2,65%
HUT 8
43,3750 USD NASDAQ +22,39%
IMMUNOME
21,4250 USD NASDAQ -8,75%
JABIL
224,878 USD NYSE +5,75%
KINROSS GOLD
27,920 USD NYSE +0,34%
KODIAK SCIENCES
28,0600 USD NASDAQ +16,29%
KYMERA THERAP
83,2300 USD NASDAQ -2,86%
LITHIUM
4,875 USD NYSE +1,77%
MCKESSON
802,110 USD NYSE -0,96%
NEOGENOMICS
11,6800 USD NASDAQ +0,09%
NETFLIX
97,0250 USD NASDAQ +3,47%
NEWMONT
99,435 USD NYSE +1,44%
NORTHWST BNCSHS
12,8650 USD NASDAQ +1,22%
NUCOR
160,758 USD NYSE -0,91%
ORACLE
180,140 USD NYSE -4,47%
PALO ALTO NETWORKS
187,5870 USD NASDAQ +0,27%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,1775 USD NASDAQ -4,86%
Pétrole Brent
59,91 USD Ice Europ +1,82%
Pétrole WTI
56,22 USD Ice Europ +1,83%
RIO TINTO SP ADR
77,705 USD NYSE +2,25%
SIGMA LITHIUM
11,3230 USD NASDAQ +9,61%
SOC QUIM&MIN SP ADR
69,050 USD NYSE +7,60%
SOUTHERN COPPER
142,045 USD NYSE +1,28%
STEEL DYNAMICS
170,4300 USD NASDAQ +0,77%
TEXAS ROADHOUSE
170,0600 USD NASDAQ +2,58%
TX PAC LAND
878,250 USD NYSE +7,05%
UDEMY
6,7750 USD NASDAQ +28,56%
UNITEDHEALTH GRO
334,320 USD NYSE +0,09%
VERU
2,3500 USD NASDAQ -1,67%
VICTORIA'S SECRT
54,490 USD NYSE +1,53%
VOR BIOPHARMA
15,1300 USD NASDAQ -4,36%
WATERS
382,170 USD NYSE +1,00%
WESBANCO
35,3200 USD NASDAQ +1,76%
XENON PHARMA
43,1900 USD NASDAQ -0,94%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
