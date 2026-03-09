LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hims & Hers, Live Nation, NovaBridge

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1% lundi, alors que les prix du pétrole ont grimpé, exacerbant les craintes d'inflation alors que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour. .N

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines sont en hausse en début de séance, suite à la hausse du brut due à la guerre au Moyen-Orient nL4N3ZX0Q5

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines en baisse dans les échanges de pré-marché alors que le pétrole fait un bond de plus de 16% nL4N3ZX0RA

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la hausse du dollar et des inquiétudes sur l'inflation nL6N3YS0NX

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause des inquiétudes sur l'inflation et de la hausse du dollar nL6N3ZX0Q0

BUZZ - La société s'envole après le rapport sur le partenariat avec Novo Nordisk nL6N3ZX0O3

BUZZ - Un nouveau médicament contre la dermatite est un succès à mi-parcours; les actions sont en baisse nL4N3ZX0ZO

BUZZ - L'entreprise fait un bond en avant car elle aurait conclu un accord concurrence nL6N3ZX0QZ

BUZZ - Gains avec un médicament prometteur contre les maladies oculaires lors d'un essai clinique de mi-parcours

BUZZ - Les entreprises sont en hausse sur l'inclusion du S&P 500 nL4N3ZX11V

BUZZ - Le médicament contre le cancer de la vessie est prometteur à mi-parcours et progresse avant la mise sur le marché nL4N3ZX12M

BUZZ - Le médicament expérimental contre l'épilepsie atteint l'objectif principal de l'étude nL4N3ZX132

BUZZ - Barclays place ITT à 'equal-weight' sur la base de perspectives de croissance stable nL4N3ZX13B

BUZZ - BofA augmente le PT de Prologis sur fond d'expansion des centres de données nL4N3ZX133

BUZZ - La FDA accélère la thérapie génique pour les maladies musculaires nL4N3ZX149

BUZZ - baisse, Bernstein ayant revu sa notation à la baisse

BUZZ - Baisse de régime suite à une perte de base plus importante que prévu au 1er trimestre nL6N3ZX0U6

BUZZ - Hausse suite à l'obtention des droits chinois pour un médicament contre l'épilepsie nL4N3ZX14S

BUZZ - Citigroup relève le PT sur la forte demande d'électricité nL4N3ZX163

BUZZ - Aureus Greenway Holdings Inc AGH.O : Aureus, soutenu par les frères Trump, se rapproche de l'introduction en bourse du fabricant de drones Powerus nL6N3ZX0VD