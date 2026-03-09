 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hims & Hers, Live Nation, NovaBridge
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1% lundi, alors que les prix du pétrole ont grimpé, exacerbant les craintes d'inflation alors que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Schlumberger NV SLB.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines sont en hausse en début de séance, suite à la hausse du brut due à la guerre au Moyen-Orient nL4N3ZX0Q5

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines en baisse dans les échanges de pré-marché alors que le pétrole fait un bond de plus de 16% nL4N3ZX0RA

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la hausse du dollar et des inquiétudes sur l'inflation nL6N3YS0NX

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause des inquiétudes sur l'inflation et de la hausse du dollar nL6N3ZX0Q0

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - La société s'envole après le rapport sur le partenariat avec Novo Nordisk nL6N3ZX0O3

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - Un nouveau médicament contre la dermatite est un succès à mi-parcours; les actions sont en baisse nL4N3ZX0ZO

** Live Nation Entertainment Inc LYV.N :

BUZZ - L'entreprise fait un bond en avant car elle aurait conclu un accord concurrence nL6N3ZX0QZ

** NovaBridge Biosciences NBP.O :

BUZZ - Gains avec un médicament prometteur contre les maladies oculaires lors d'un essai clinique de mi-parcours

nL4N3ZX10Z

** EchoStar Group SATS.O :

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

** Coherent Corp COHR.N :

BUZZ - Les entreprises sont en hausse sur l'inclusion du S&P 500 nL4N3ZX11V

** Relmada Therapeutics Inc RLMD.O :

BUZZ - Le médicament contre le cancer de la vessie est prometteur à mi-parcours et progresse avant la mise sur le marché nL4N3ZX12M

** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O :

BUZZ - Le médicament expérimental contre l'épilepsie atteint l'objectif principal de l'étude nL4N3ZX132

** ITT Inc ITT.N :

BUZZ - Barclays place ITT à 'equal-weight' sur la base de perspectives de croissance stable nL4N3ZX13B

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - BofA augmente le PT de Prologis sur fond d'expansion des centres de données nL4N3ZX133

** Precision BioSciences Inc DTIL.O :

BUZZ - La FDA accélère la thérapie génique pour les maladies musculaires nL4N3ZX149

** Brown-Forman Corp BFb.N :

BUZZ - baisse, Bernstein ayant revu sa notation à la baisse

nL6N3ZX0UY

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Baisse de régime suite à une perte de base plus importante que prévu au 1er trimestre nL6N3ZX0U6

** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :

BUZZ - Hausse suite à l'obtention des droits chinois pour un médicament contre l'épilepsie nL4N3ZX14S

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Citigroup relève le PT sur la forte demande d'électricité nL4N3ZX163

** Aureus Greenway Holdings Inc AGH.O :

BUZZ - Aureus Greenway Holdings Inc AGH.O : Aureus, soutenu par les frères Trump, se rapproche de l'introduction en bourse du fabricant de drones Powerus nL6N3ZX0VD

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
10,5000 USD NASDAQ -6,08%
ANGLOGOLD ASH
103,600 USD NYSE -2,79%
AUREUS GREEN
4,7500 USD NASDAQ -2,66%
CATERPILLAR
672,195 USD NYSE -1,25%
CHEVRON
190,395 USD NYSE +0,27%
COEUR MINING
21,130 USD NYSE -6,71%
COHERENT
243,720 USD NYSE +3,32%
CONOCOPHILLIPS
117,625 USD NYSE +0,47%
DELTA AIR LINES
55,555 USD NYSE -5,85%
ECHOSTAR RG-A
105,1700 USD NASDAQ -1,01%
ENDEAVOUR SILVER
10,660 USD NYSE -4,78%
EXXON MOBIL
152,710 USD NYSE +1,03%
FUELCELL ENERGY
6,5000 USD NASDAQ -14,47%
GOLD FIELDS SP ADR
49,990 USD NYSE -0,89%
Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
18,175 USD NYSE -7,25%
HECLA MINING
19,190 USD NYSE -5,89%
HIMS&HERS HLTH RG-A
21,756 USD NYSE +38,22%
I-MAB SP ADS
4,5500 USD NASDAQ -1,73%
ITT
183,225 USD NYSE -1,25%
LIVE NATION ENT
165,300 USD NYSE +5,88%
LUMENTUM HLDNGS
613,0000 USD NASDAQ +9,77%
NEWMONT
111,400 USD NYSE -4,21%
NOVABRIDGE SP ADS
3,1000 USD NASDAQ -11,43%
PFIZER
26,614 USD NYSE -1,58%
PRECISIO BIO
4,7400 USD NASDAQ +2,82%
PROLOGIS REIT
131,055 USD NYSE -2,54%
Pétrole Brent
103,76 USD Ice Europ +11,19%
Pétrole WTI
102,33 USD Ice Europ +11,48%
RAPPORT THERA
31,8100 USD NASDAQ +5,19%
RELMADA THERAPEUTICS
6,0480 USD NASDAQ +35,91%
SLB
45,830 USD NYSE -2,22%
SOUTHWEST AIRLIN
38,900 USD NYSE -6,39%
UNITED AIRLINES
85,0900 USD NASDAQ -7,58%
VERTV HOLDINGS RG-A
255,975 USD NYSE +5,84%
XENON PHARMA
59,5775 USD NASDAQ +42,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
