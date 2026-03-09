LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hims & Hers, Live Nation, NovaBridge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1% lundi, alors que les prix du pétrole ont grimpé, exacerbant les craintes d'inflation alors que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour. .N
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** ConocoPhillips COP.N :
** Schlumberger NV SLB.N :
BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines sont en hausse en début de séance, suite à la hausse du brut due à la guerre au Moyen-Orient nL4N3ZX0Q5
** United Airlines Holdings Inc UAL.O :
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
** American Airlines Group Inc AAL.O :
** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - Les compagnies aériennes américaines en baisse dans les échanges de pré-marché alors que le pétrole fait un bond de plus de 16% nL4N3ZX0RA
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la hausse du dollar et des inquiétudes sur l'inflation nL6N3YS0NX
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause des inquiétudes sur l'inflation et de la hausse du dollar nL6N3ZX0Q0
** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :
BUZZ - La société s'envole après le rapport sur le partenariat avec Novo Nordisk nL6N3ZX0O3
** Pfizer Inc PFE.N :
BUZZ - Un nouveau médicament contre la dermatite est un succès à mi-parcours; les actions sont en baisse nL4N3ZX0ZO
** Live Nation Entertainment Inc LYV.N :
BUZZ - L'entreprise fait un bond en avant car elle aurait conclu un accord concurrence nL6N3ZX0QZ
** NovaBridge Biosciences NBP.O :
BUZZ - Gains avec un médicament prometteur contre les maladies oculaires lors d'un essai clinique de mi-parcours
nL4N3ZX10Z
** EchoStar Group SATS.O :
** Vertiv Holdings Co VRT.N :
** Lumentum Holdings Inc LITE.O :
** Coherent Corp COHR.N :
BUZZ - Les entreprises sont en hausse sur l'inclusion du S&P 500 nL4N3ZX11V
** Relmada Therapeutics Inc RLMD.O :
BUZZ - Le médicament contre le cancer de la vessie est prometteur à mi-parcours et progresse avant la mise sur le marché nL4N3ZX12M
** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O :
BUZZ - Le médicament expérimental contre l'épilepsie atteint l'objectif principal de l'étude nL4N3ZX132
** ITT Inc ITT.N :
BUZZ - Barclays place ITT à 'equal-weight' sur la base de perspectives de croissance stable nL4N3ZX13B
** Prologis Inc PLD.N :
BUZZ - BofA augmente le PT de Prologis sur fond d'expansion des centres de données nL4N3ZX133
** Precision BioSciences Inc DTIL.O :
BUZZ - La FDA accélère la thérapie génique pour les maladies musculaires nL4N3ZX149
** Brown-Forman Corp BFb.N :
BUZZ - baisse, Bernstein ayant revu sa notation à la baisse
nL6N3ZX0UY
** FuelCell Energy Inc FCEL.O :
BUZZ - Baisse de régime suite à une perte de base plus importante que prévu au 1er trimestre nL6N3ZX0U6
** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :
BUZZ - Hausse suite à l'obtention des droits chinois pour un médicament contre l'épilepsie nL4N3ZX14S
** Caterpillar Inc CAT.N :
BUZZ - Citigroup relève le PT sur la forte demande d'électricité nL4N3ZX163
** Aureus Greenway Holdings Inc AGH.O :
BUZZ - Aureus Greenway Holdings Inc AGH.O : Aureus, soutenu par les frères Trump, se rapproche de l'introduction en bourse du fabricant de drones Powerus nL6N3ZX0VD
