LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Groupe CME
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 13:25

28 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été gelés vendredi après qu'une panne chez CME Group a paralysé les échanges de devises, de matières premières et d'actions dans le monde entier, laissant les investisseurs dans l'incertitude avant une session de transactions écourtée. .N

** CME Group Inc CME.O :

BUZZ - Baisse après une panne qui a interrompu les échanges mondiaux nL4N3X40MK

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
280,8700 USD NASDAQ +1,40%
