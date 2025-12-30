LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Groupe BHP, ON24, Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en demi-teinte mardi, un jour après avoir enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis près de deux semaines, les valeurs technologiques ayant subi une nouvelle pression à la vente. .N
** Ekso Bionics EKSO.O :
BUZZ- Hausse à l'approche de la fusion avec l'unité d'Applied Digital nL4N3Y00F9
** Newmont NEM.N
** Barrick Mining B.N
** Gold Fields GFI.N
** Harmony Gold HMY.N
** Sibanye Stillwater SBSW.N
** Agnico Eagle Mines AEM.N * Kinross Gold KGC.N
** Kinross Gold KGC.N :
BUZZ- Les minières aurifères gagnent sur l'appétit persistant pour les valeurs refuges nL6N3Y009E
** Rio Tinto RIO.N
** BHP Group BHP.N
** Southern Copper SCCO.N
** Freeport-McMoran FCX.N
** Hudbay Minerals HBM.N
** Teck Resources TECK.N
** Ero Copper ERO.N :
BUZZ- Les minières de cuivre gagnent du terrain avec des prix en hausse, tout en restant en dessous du record
nL4N3Y00IT
** T1 Energy TE.N
BUZZ- Vente de crédits d'impôts pour 160 millions de dollars, les actions augmentent nL4N3Y00J4
** BHP Group <BHP. N>
BUZZ- Argus Research reclasse les actions de BHP Group cotées en bourse aux Etats-Unis à 'acheter' nL4N3Y00L4
** ON24 ONTF.N
BUZZ- L'action monte en flèche suite à l'acquisition de 400 millions de dollars par Cvent nL4N3Y00LG
** Boeing BA.N
BUZZ- Hausse suite à un contrat de 8,6 milliards de dollars du Pentagone pour des jets F-15 à destination d'Israël
nL4N3Y00K0
