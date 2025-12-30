LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Groupe BHP, ON24, Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 décembre -

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en demi-teinte mardi, un jour après avoir enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis près de deux semaines, les valeurs technologiques ayant subi une nouvelle pression à la vente. .N

** Ekso Bionics EKSO.O :

BUZZ- Hausse à l'approche de la fusion avec l'unité d'Applied Digital nL4N3Y00F9

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N

** Gold Fields GFI.N

** Harmony Gold HMY.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N * Kinross Gold KGC.N

** Kinross Gold KGC.N :

BUZZ- Les minières aurifères gagnent sur l'appétit persistant pour les valeurs refuges nL6N3Y009E

** Rio Tinto RIO.N

** BHP Group BHP.N

** Southern Copper SCCO.N

** Freeport-McMoran FCX.N

** Hudbay Minerals HBM.N

** Teck Resources TECK.N

** Ero Copper ERO.N :

BUZZ- Les minières de cuivre gagnent du terrain avec des prix en hausse, tout en restant en dessous du record

nL4N3Y00IT

** T1 Energy TE.N

BUZZ- Vente de crédits d'impôts pour 160 millions de dollars, les actions augmentent nL4N3Y00J4

** BHP Group <BHP. N>

BUZZ- Argus Research reclasse les actions de BHP Group cotées en bourse aux Etats-Unis à 'acheter' nL4N3Y00L4

** ON24 ONTF.N

BUZZ- L'action monte en flèche suite à l'acquisition de 400 millions de dollars par Cvent nL4N3Y00LG

** Boeing BA.N

BUZZ- Hausse suite à un contrat de 8,6 milliards de dollars du Pentagone pour des jets F-15 à destination d'Israël

nL4N3Y00K0