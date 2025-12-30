Wall Street ouvre sans entrain, attend des nouvelles de la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évolue en légère baisse mardi, dans l'attente du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), sur fond de volumes faibles à l'approche du Nouvel An.

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones reculait de 0,17%, l'indice Nasdaq perdait 0,15% et l'indice élargi S&P 500 ne lâchait que 0,10%.

"Il est tout à fait normal que le marché marque une pause et se consolide" après une année record, résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"L'actualité des entreprises reste peu dense, mais le marché aura (...) à évaluer aujourd'hui des données concernant la politique monétaire" américaine, remarquent les analystes de Briefing.com.

Le compte rendu ("minutes") de la dernière réunion de la banque centrale américaine doit être publié à 19H00 GMT (20H00, heure de Paris).

Ce document pourrait donner de nouvelles indications sur la trajectoire monétaire privilégiée par l'institution monétaire dans les prochains mois, après trois réductions de taux consécutives.

Les investisseurs garderont un oeil sur les signes de dissidence parmi les gouverneurs de l'institution. Trois des douze votants étaient contre la dernière décision de la Fed début décembre: deux ne voulaient pas de baisse du tout et un voulait une détente plus forte, d'un demi-point.

"Si le marché estime que la Fed va continuer à baisser ses taux de manière agressive, alors tant mieux" pour les investisseurs, note Adam Sarhan.

Mais si "le discours change, cela pourrait déstabiliser" la place américaine, ajoute l'analyste.

Un assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se tendait légèrement à 4,13% contre 4,11% à la clôture lundi.

La place américaine restera fermée jeudi à l'occasion du Nouvel An.

Au tableau des valeurs, Meta (Facebok, Instagram, WhatsApp) était recherché (+1,20% à 666,59 dollars) après avoir annoncé lundi l'acquisition de Manus, populaire agent d'intelligence artificielle (IA) développé par la startup chinoise Butterfly Effect, aujourd'hui basée à Singapour.

Cette opération, pour un montant non précisé, est une nouvelle illustration de la stratégie du groupe de Mark Zuckerberg résolument tournée vers l'IA, et pourrait l'aider à générer des revenus sur ce segment grâce au modèle par abonnement privilégié par Manus.

L'avionneur Boeing gagnait du terrain (+1,83% à 221,22 dollars) suite à l'annonce d'un contrat d'une valeur estimée à 8,6 milliards de dollars auprès du ministère américain de la Défense pour la construction d'avions de combat F-15 destinés à l'armée de l'air israélienne.

L'accord porte sur la production et la livraison de 25 nouveaux avions F-15IA, avec une option pour 25 appareils supplémentaires. Les opérations seront menées à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, et devraient s'achever d'ici la fin de l'année 2035, selon le communiqué du ministère.

Le géant des puces Nvidia poursuivait son repli entamé la veille (-0,38% à 187,51 dollars), miné par des prises de bénéfices après une hausse de près de 40% sur l'année.

