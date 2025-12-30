La valeur du jour à Wall Street - Tesla dévoile les prévisions des analystes pour l’automobile et le stockage d’énergie

(AOF) - Tesla (+0,18% à 460,49 dollars) a dévoilé les prévisions de livraisons de véhicules calculées à partir des estimations des analystes. Au quatrième trimestre, le constructeur américain pourrait avoir livré 422 850 véhicules, soit une baisse de 14,94% par rapport au troisième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, les livraisons seraient ainsi de 1,640 million d’unités, contre 1,789 million un an plus tôt, ce qui représenterait une baisse de 8,3% entre 2024 et 2025.

Pour les exercices suivants les analystes estiment que les livraisons devraient réaccélérer à 1,750 million en 2026, 2,010 millions en 2027, puis 2,350 millions en 2028 et 3,019 millions en 2029.

Par ailleurs, l'activité de Stockage d'énergie devrait elle aussi croître. Après 12,5 GWh au troisième trimestre, elle devrait s'élever, toujours selon les prévisions des analystes à 13,4 GWh au quatrième trimestre. Sur l'exercice 2025, la capacité devrait s'élever à 45,9 GWh, avant de quasiment doubler en 2027 à 87,7 GWh, pour atteindre 141,8 GWh en 2029.

Depuis le début de l'année, le titre Tesla affiche un gain de 13,87%, mais il a été particulièrement chahuté. Le groupe est confronté à une érosion de ses ventes en raison d'une rude concurrence chinoise dans les véhicules électriques. Il a été également victime de l'implication en politique de son patron Elon Musk, auprès de Donald Trump d'Elon Musk, avant leur brouille, qui a terni l'image de marque de Tesla à travers le monde.

En outre, le groupe a été sous le feu des projecteurs avec la rémunération dantesque attribuée à Elon Musk. Début novembre, lors de l'assemblée générale annuelle, les actionnaires de Tesla ont voté, à plus de 75%, en faveur d'une rémunération de près de 1 000 milliards de dollars pour son président-directeur général, Elon Musk. Ce montant devrait lui être distribué sous formes d'actions Tesla et est conditionné à l'atteinte d'objectifs. Les actionnaires ont également autorisé le conseil d'administration à investir dans la start-up d'IA xAI d'Elon Musk.

