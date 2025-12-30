Warner Bros devrait rejeter la dernière offre hostile de Paramount, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1 et ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 10)

Warner Bros Discovery WBD.O devrait rejeter l'offre hostile modifiée de Paramount Skydance PSKY.O de 108,4 milliards de dollars, a rapporté CNBC mardi, bien que le milliardaire Larry Ellison soutienne l'offre du géant des médias avec une garantie personnelle.

Warner Bros et Paramount Skydance ont refusé de commenter ce rapport.

Cette décision pourrait permettre à Warner Bros de poursuivre son projet d'accord avec Netflix NFLX.O , en soulignant les préoccupations générales concernant l'évaluation, l'adéquation stratégique et la certitude de l'accord, malgré les tentatives de Paramount d'adoucir son offre.

Paramount avait déclaré que M. Ellison était disposé à garantir personnellement le financement par actions de l'offre, une démarche visant à dissiper les doutes qui avaient entaché sa proposition antérieure.

La société a également augmenté les frais de résiliation réglementaires et prolongé la date limite de l'offre, tandis que la valeur de 30 dollars par action en numéraire est restée inchangée.

Selon les analystes, l'offre de Netflix, d'un montant de 82,7 milliards de dollars, bien que plus faible en valeur globale, offre une structure de financement plus claire et moins de risques d'exécution.

Selon les termes de cet accord, Warner Bros devrait payer une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars si elle renonce à l'accord avec Netflix.

Paramount a fait valoir que son offre se heurterait à moins d'obstacles réglementaires. Une entité combinée Paramount-Warner Bros créerait un studio plus grand que le leader du secteur, Disney, et fusionnerait deux grands opérateurs de télévision.

Le conseil d'administration de Warner Bros a précédemment exhorté les actionnaires à rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars présentée par Paramount pour l'ensemble de la société, y compris ses actifs dans le domaine de la télévision par câble, en invoquant des problèmes de financement et l'absence d'une garantie totale de la part de la famille Ellison.

Paramount a fait valoir que son offre était plus à l'épreuve du marché que la proposition de Netflix (82,7 milliards de dollars), dont la valeur a fluctué en fonction du cours de l'action Netflix.

Les législateurs des deux partis se sont inquiétés de la poursuite de la consolidation dans le secteur des médias, et le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de s'exprimer sur cette acquisition historique.