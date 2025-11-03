 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 124,00
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Eli Lilly, Palantir, Tesla
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

3 novembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à démarrer le mois de novembre sur des bases plus solides lundi, portés par l'optimisme concernant la demande en IA et une trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les actions de Kenvue ont grimpé en flèche après l'accord de rachat de Kimberly-Clark. .N

À 13 h 30 HNE, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,48 % à 47 336,60. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,26 % à 6 857,80, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,68 % à 23 884,07.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.OQ , en hausse de 15,2% ** Kenvue Inc KVUE.N , en hausse de 14,5% ** Incyte Corp INC_Y.OQ , en hausse de 5,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Kimberly-Clark Corp KMB.OQ , en baisse de 14,2% ** Moderna Inc MRNA.OQ , en baisse de 7,5% ** Charter Communications Inc CHTR.OQ , en baisse de 6,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Generation Essentials Group TGE.N , en hausse de 104,4% ** Resolute Holdings Management Inc RHLD.N , en hausse de 87,8% ** Pediatrix Medical Group Inc MD.N , en hausse de 18,9%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Sable Offshore Corp SOC.N , en baisse de 25,8% ** AMTD IDEA Group AMTD.N , en baisse de 17,8% ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N , en baisse de 17,8%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** MSP Recovery Inc MSPR.OQ , en hausse de 232,3% ** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.OQ , en hausse de 82,1% ** Davis Commodities Ltd DTCK.OQ , en hausse de 41,7%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Nomadar Corp NOMA.OQ , en baisse de 53,6% ** Uniqure NV QURE.OQ , en baisse de 53,0 % ** Globalink Investment Inc ALPS.OQ , en baisse de 50,0%

** Micron Technology Inc MU.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung ait retardé la tarification de la DDR5 nL6N3WF0D2

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur l'informatique dématérialisée (AI cloud) a fait bondir l'action nL4N3WF0ML

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - En passe de connaître sa meilleure journée après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars conclu avec Kimberly-Clark nL4N3WF114

** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :

BUZZ - Chute suite à la fusion de Civitas pour 12,8 milliards de dollars nL4N3WF135

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - chute après l'acquisition de Kenvue pour 48,7 milliards de $ nL6N3WF0JF

** Southern Co SO.N :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un plan d'offre d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars nL6N3WF0FN

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - En hausse suite à l'acquisition de PurgeRite pour 1 milliard de $ nL4N3WF0P6

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Les actions chutent après un accord de 9,5 milliards de dollars pour acheter Boyd Thermal nL4N3WF0R4

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - Hausse après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3WF0KP

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - Glissement après que la FDA ait déclaré des données cliniques inadéquates pour le traitement de la maladie de Huntington nL4N3WF0TC

** IMAX Corp IMAX.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 220 millions de dollars nL6N3WF0GD

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et aux technologies de l'information nL3N3VX0N0

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Gains après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WF0TM

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Baisse après le report de la publication des résultats trimestriels nL6N3WF0JD

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - Hausse sur le partenariat avec Uber nL6N3QU0IZ

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels positifs

nL4N3WF0WB

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars

nL6N3WF0HC

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - D.A. Davidson relève le PT de Caterpillar après des résultats solides au troisième trimestre nL4N3WF0XU

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - L'action grimpe après l'accord de 38 milliards de dollars entre AWS et OpenAI nL6N3WF0J5

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - chute après que Pfizer ait intenté un second procès contre Co et Novo nL6N3WF0IQ

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Gains après que les États-Unis aient autorisé Microsoft à exporter ses puces d'IA dans les Émirats arabes unis

nL4N3WF0SZ

** Alexander's Inc ALX.N :

BUZZ - Chute suite à une baisse du bénéfice du 3ème trimestre nL4N3WF13A

** MongoDB Inc MDB.O :

BUZZ - Hausse, la société de logiciels annonçant des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et nommant un nouveau directeur général nL4N3WF13G

** Alvotech SA ALVO.O :

BUZZ - chute après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament contre l'arthrite nL4N3WF14G

** Pinnacle West Capital Corp PNW.N :

BUZZ - Gagne du terrain grâce à un bénéfice plus élevé au troisième trimestre nL4N3WF15D

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - En plein essor grâce à des données préliminaires montrant une forte réponse dans une leucémie difficile à traiter

nL4N3WF15C

** AAON Inc AAON.O :

BUZZ - baisse en raison d'un vendeur à découvert qui signale la comptabilité d'un centre de données nL4N3WF15A

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - baisse; focus sur un médicament pour la perte de poids nL6N3WF0MX

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un projet de construction d'une usine de 3 milliards de dollars aux Pays-Bas

nL6N3WF0NF

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - En hausse après qu'UBS ait relevé ses prévisions de cours nL4N3WF18U

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les actions des mineurs de cuivre chutent après que les prix aient chuté en raison de la force du dollar américain

nL4N3WF166

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - UBS initie Solstice Advanced Materials avec la note 'achat' nL4N3WF19M

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le titre atteint un nouveau sommet avant la publication de son rapport nL6N3WF0M8

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Hausse avant le prochain vote clé des actionnaires

nL6N3WF0OJ

** DT Midstream Inc DTM.N :

BUZZ - obtient une note d'achat alors que Jefferies commence à couvrir l'action nL4N3WF0TT

** BioCryst Pharmaceutical Inc BCRX.O :

BUZZ - Baisse après un chiffre d'affaires trimestriel manqué

nL6N3WF0G4

Véhicules électriques

Valeurs associées

AAON
96,4900 USD NASDAQ -1,93%
ALASKA AIR GROUP
41,295 USD NYSE -1,02%
ALVOTECH
5,0350 USD NASDAQ -34,18%
AMAZON.COM
255,1700 USD NASDAQ +4,48%
AMTD IDEA SP ADR-A
1,130 USD NYSE -13,08%
BEYOND MEAT
1,4401 USD NASDAQ -12,98%
BHP GROUP SP ADR
56,060 USD NYSE -1,67%
BIOCRYST PHARM
6,7750 USD NASDAQ -7,45%
CATERPILLAR
571,365 USD NYSE -1,02%
CISCO SYSTEMS
74,3750 USD NASDAQ +1,73%
CIVITAS RES
28,370 USD NYSE -1,60%
CMS ENERGY CORP
72,780 USD NYSE -1,07%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 901,50 USD LME -0,43%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 366,10 Pts Index Ex -0,41%
DT MIDSTREAM
111,490 USD NYSE +1,80%
EATON CORP -NPV-
385,255 USD NYSE +0,96%
ELI LILLY & CO
898,050 USD NYSE +4,12%
EMERGENT BIOSOLU
10,197 USD NYSE -18,29%
FREEPORT MCMORAN
41,240 USD NYSE -1,10%
FRESHPET
55,3300 USD NASDAQ +12,44%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
HIMS&HERS HLTH RG-A
45,150 USD NYSE -0,73%
IDEXX LABS
720,9578 USD NASDAQ +14,53%
IREN LTD
68,6000 USD NASDAQ +12,92%
KENVUE
16,465 USD NYSE +14,54%
KIMBERLY-CLARK
103,0107 USD NASDAQ -13,95%
METSERA
61,1550 USD NASDAQ -2,99%
MICRON TECHNOLOGY
235,3000 USD NASDAQ +5,15%
MONGODB-A
374,5250 USD NASDAQ +4,09%
NASDAQ Composite
23 834,04 Pts Index Ex +0,46%
NVIDIA
207,5100 USD NASDAQ +2,48%
ON SEMICONDUCTOR
50,6900 USD NASDAQ +1,22%
PALANTIR TECHNOLOGIES
206,5299 USD NASDAQ +3,02%
PEDIATRIX MEDICA
20,460 USD NYSE +20,50%
PINNACLE WEST CA
88,910 USD NYSE +0,45%
Pétrole Brent
64,85 USD Ice Europ -0,34%
Pétrole WTI
61,00 USD Ice Europ +0,21%
RIO TINTO SP ADR
70,400 USD NYSE -1,90%
S&P 500 INDEX
6 853,34 Pts CBOE +0,19%
SANDISK
207,4601 USD NASDAQ +4,08%
SEAGATE HLDGS
266,0900 USD NASDAQ +3,99%
SM ENERGY
19,380 USD NYSE -7,23%
SOLSTICE ADVA
44,2234 USD NASDAQ -1,88%
SOLSTICE ADVA RG-WI
48,7400 USD NASDAQ -1,04%
SOUTHERN CO
94,190 USD NYSE +0,14%
SOUTHERN COPPER
136,950 USD NYSE -1,33%
TERNS PHARMA
14,8150 USD NASDAQ +79,36%
TESLA
467,4288 USD NASDAQ +2,38%
TOAST RG-A
35,850 USD NYSE -0,80%
UNIQURE
35,2600 USD NASDAQ -47,91%
VERTV HOLDINGS RG-A
190,460 USD NYSE -1,21%
WESTERN DIGITAL
157,8650 USD NASDAQ +5,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank