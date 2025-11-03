LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Eli Lilly, Palantir, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

3 novembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à démarrer le mois de novembre sur des bases plus solides lundi, portés par l'optimisme concernant la demande en IA et une trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les actions de Kenvue ont grimpé en flèche après l'accord de rachat de Kimberly-Clark. .N

À 13 h 30 HNE, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,48 % à 47 336,60. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,26 % à 6 857,80, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,68 % à 23 884,07.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.OQ , en hausse de 15,2% ** Kenvue Inc KVUE.N , en hausse de 14,5% ** Incyte Corp INC_Y.OQ , en hausse de 5,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Kimberly-Clark Corp KMB.OQ , en baisse de 14,2% ** Moderna Inc MRNA.OQ , en baisse de 7,5% ** Charter Communications Inc CHTR.OQ , en baisse de 6,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Generation Essentials Group TGE.N , en hausse de 104,4% ** Resolute Holdings Management Inc RHLD.N , en hausse de 87,8% ** Pediatrix Medical Group Inc MD.N , en hausse de 18,9%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Sable Offshore Corp SOC.N , en baisse de 25,8% ** AMTD IDEA Group AMTD.N , en baisse de 17,8% ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N , en baisse de 17,8%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** MSP Recovery Inc MSPR.OQ , en hausse de 232,3% ** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.OQ , en hausse de 82,1% ** Davis Commodities Ltd DTCK.OQ , en hausse de 41,7%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Nomadar Corp NOMA.OQ , en baisse de 53,6% ** Uniqure NV QURE.OQ , en baisse de 53,0 % ** Globalink Investment Inc ALPS.OQ , en baisse de 50,0%

** Micron Technology Inc MU.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung ait retardé la tarification de la DDR5 nL6N3WF0D2

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur l'informatique dématérialisée (AI cloud) a fait bondir l'action nL4N3WF0ML

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - En passe de connaître sa meilleure journée après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars conclu avec Kimberly-Clark nL4N3WF114

** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :

BUZZ - Chute suite à la fusion de Civitas pour 12,8 milliards de dollars nL4N3WF135

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - chute après l'acquisition de Kenvue pour 48,7 milliards de $ nL6N3WF0JF

** Southern Co SO.N :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un plan d'offre d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars nL6N3WF0FN

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - En hausse suite à l'acquisition de PurgeRite pour 1 milliard de $ nL4N3WF0P6

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Les actions chutent après un accord de 9,5 milliards de dollars pour acheter Boyd Thermal nL4N3WF0R4

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - Hausse après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3WF0KP

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - Glissement après que la FDA ait déclaré des données cliniques inadéquates pour le traitement de la maladie de Huntington nL4N3WF0TC

** IMAX Corp IMAX.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 220 millions de dollars nL6N3WF0GD

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et aux technologies de l'information nL3N3VX0N0

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Gains après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WF0TM

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Baisse après le report de la publication des résultats trimestriels nL6N3WF0JD

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - Hausse sur le partenariat avec Uber nL6N3QU0IZ

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels positifs

nL4N3WF0WB

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars

nL6N3WF0HC

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - D.A. Davidson relève le PT de Caterpillar après des résultats solides au troisième trimestre nL4N3WF0XU

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - L'action grimpe après l'accord de 38 milliards de dollars entre AWS et OpenAI nL6N3WF0J5

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - chute après que Pfizer ait intenté un second procès contre Co et Novo nL6N3WF0IQ

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Gains après que les États-Unis aient autorisé Microsoft à exporter ses puces d'IA dans les Émirats arabes unis

nL4N3WF0SZ

** Alexander's Inc ALX.N :

BUZZ - Chute suite à une baisse du bénéfice du 3ème trimestre nL4N3WF13A

** MongoDB Inc MDB.O :

BUZZ - Hausse, la société de logiciels annonçant des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et nommant un nouveau directeur général nL4N3WF13G

** Alvotech SA ALVO.O :

BUZZ - chute après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament contre l'arthrite nL4N3WF14G

** Pinnacle West Capital Corp PNW.N :

BUZZ - Gagne du terrain grâce à un bénéfice plus élevé au troisième trimestre nL4N3WF15D

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - En plein essor grâce à des données préliminaires montrant une forte réponse dans une leucémie difficile à traiter

nL4N3WF15C

** AAON Inc AAON.O :

BUZZ - baisse en raison d'un vendeur à découvert qui signale la comptabilité d'un centre de données nL4N3WF15A

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - baisse; focus sur un médicament pour la perte de poids nL6N3WF0MX

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un projet de construction d'une usine de 3 milliards de dollars aux Pays-Bas

nL6N3WF0NF

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - En hausse après qu'UBS ait relevé ses prévisions de cours nL4N3WF18U

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les actions des mineurs de cuivre chutent après que les prix aient chuté en raison de la force du dollar américain

nL4N3WF166

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - UBS initie Solstice Advanced Materials avec la note 'achat' nL4N3WF19M

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le titre atteint un nouveau sommet avant la publication de son rapport nL6N3WF0M8

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Hausse avant le prochain vote clé des actionnaires

nL6N3WF0OJ

** DT Midstream Inc DTM.N :

BUZZ - obtient une note d'achat alors que Jefferies commence à couvrir l'action nL4N3WF0TT

** BioCryst Pharmaceutical Inc BCRX.O :

BUZZ - Baisse après un chiffre d'affaires trimestriel manqué

nL6N3WF0G4