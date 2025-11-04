Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

*

*

*

PARIS, 4 novembre Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* COFACE COFA.PA a fait état lundi d'une hausse de 1,8% à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l’année, dans un marché soumis à une vive concurrence et aux incertitudes économiques et géopolitiques.

* VICAT VCTP.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% en organique au troisième trimestre, à la faveur d'une stabilisation de l'activité en France, d'une reprise en Suisse et d'une dynamique favorable en Égypte, en Turquie et au Brésil.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)