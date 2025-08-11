LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Elf Beauty, Intel, Archer Aviation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - Les principaux indices de Wall Street ont été agités lundi alors que les investisseurs se préparaient à une semaine chargée et que les entreprises de puces électroniques oscillaient après avoir accepté de partager une partie des revenus des ventes en Chine avec les États-Unis dans le cadre d'un changement de politique commerciale de la part de l'administration Trump. .N

À 13:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,35% à 44 022,93. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,23% à 6 390,89, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,15% à 21 481,83.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** TKO Group Holdings Inc TKO.N , en hausse de 7,9% ** Albemarle Corp ALB.N , en hausse de 7,5% ** Coinbase Global Inc COIN.OQ , en hausse de 4,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Hershey Co HSY.N , en baisse de 5,4% ** Intuit Inc INTU.OQ , en baisse de 4,7 ** Workday Inc WDAY.OQ , en baisse de 4,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Tegna Inc TGNA.N , en hausse de 29,9% ** Lithium Argentina AG LAR.N , en hausse de 27,8 ** MeridianLink Inc MLNK.N , plus 24,6%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Owens & Minor Inc OMI.N , en baisse de 33,9% ** C3.ai Inc AI.N , en baisse de 23,2% ** Nextdoor Holdings Inc NXDR.N , en baisse de 12,0%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Equillium Inc EQ.OQ , en hausse de 96,1% ** International Money Express Inc IMXI.OQ , en hausse de 61,0 % ** WANG & LEE GROUP Inc WLGS.OQ , plus 58,5%

Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Safety Shot Inc SHOT.OQ , en baisse de 53,6% ** Vsee Health Inc VSEE.OQ , en baisse de 38,9% ** Thumzup Media Corp TZUP.OQ , en baisse de 33,7

** Rumble Inc < RUM.O >:

BUZZ - En hausse après avoir envisagé une offre pour Northern Data en Allemagne nL4N3U30EX

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >:

BUZZ - Chute suite à la taxe américaine de 15% sur les ventes de puces chinoises nL4N3U30FP

**Albemarle Corp < ALB.N >: ** Sociedad Química y Minera de Chile < SQM.N >: ** Lithium Americas Corp < LAC.N >: ** Standard Lithium Ltd < SLI.N >: BUZZ - Les sociétés de lithium bondissent après que CATL ait suspendu la production d'une mine chinoise clé nL4N3U30XD

** International Money Express Inc < IMXI.O >:

BUZZ - L'accord de rachat de Western Union pour 500 millions de dollars fait grimper la valeur de l'entreprise nL6N3U307H

** Sarepta Therapeutics Inc < SRPT.O >: ** Capricor Therapeutics Inc < CAPR.O >:

BUZZ - Les développeurs de thérapies géniques chutent après la réintégration de Vinay Prasad au poste de responsable des vaccins de la FDA nL4N3U30H1

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les marchés recherchent la clarté de la Maison Blanche sur les tarifs des lingots nL4N3U30I7

** Bancorp Inc < TBBK.O >:

BUZZ - Hausse après que Raymond James ait relevé la valeur à 'strong buy' nL6N3U307R

** C3.ai Inc < AI.N >:

BUZZ - Baisse après des résultats trimestriels préliminaires faibles nL6N3U308A

** Canopy Growth Corp < CGC.O >: ** Canopy Growth Corp < CRON.O >: ** Tilray Brands Inc < TLRY.O >: ** Sundial Growers Inc < SNDL.O >: BUZZ - Les valeurs du pot grimpent après que Trump ait envisagé de reclasser la marijuana comme moins dangereuse nL4N3U30JU

** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan augmente les prévisions sur APA Corp en citant l'amélioration des opérations nL4N3U30KC

** Generac Holdings Inc < GNRC.N >:

BUZZ - Jefferies relève le prix de Generac à "hold", les marges s'améliorant avec la sortie des technologies propres

nL4N3U30KV

** Avantor Inc < AVTR.N >:

BUZZ - Augmentation de la participation de l'investisseur activiste Engine Capital nL4N3U30Y5

** AMC Entertainment Holdings Inc < AMC.N >:

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel est battu grâce à la reprise du box-office nL4N3U30LI

** ALT5 Sigma Corp < ALTS.O >:

BUZZ - Glisse après une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars pour acheter des jetons de crypto-monnaie à World Liberty nL4N3U024U

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - Chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars nL6N3U30AL

** WW International Inc < WW.O >:

BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires des abonnements cliniques au deuxième trimestre nL4N3U30O0

** EOG Resources Inc < EOG.N >:

BUZZ - J.P.Morgan réduit les prévisions pour EOG Resources en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz

nL4N3U30OM

** IO Biotech Inc < IOBT.O >:

BUZZ - chute après que le vaccin contre le cancer ait manqué de peu l'objectif principal d'une étude en phase finale

nL4N3U30YA

** Paramount Inc < PSKY.O >: ** TKO Group Holdings Inc < TKO.N >:

BUZZ - Baisse après un accord de 7,7 milliards de dollars pour les droits américains de l'UFC nL4N3U30ZG

** DigitalOcean Holdings Inc < DOCN.N >:

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 500 millions de $ nL6N3U30C6

** Owens & Minor Inc < OMI.N >:

BUZZ - chute après un chiffre d'affaires raté au deuxième trimestre nL4N3U30XN

** Thumzup Media Corp < TZUP.O >:

BUZZ - chute après une vente d'actions de 50 millions de dollars nL6N3U30DH

** Duke Energy Corp < DUK.N >:

BUZZ - Jefferies relève les prévisions de Duke Energy en raison d'une législation favorable en Caroline du Nord

nL4N3U30YZ

** Elf Beauty Inc < ELF.N >:

BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" nL4N3U310U

** MeridianLink Inc < MLNK.N >:

BUZZ - Hausse après un accord de rachat de 2 milliards de dollars avec Centerbridge nL6N3U30F0

** Cohen Circle Acquisition Corp < CCIR.O >:

BUZZ - bondit à l'approche de la finalisation de la fusion avec Kyivstar nL6N3U30AG

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Les actions bondissent alors que le directeur général se rend à la Maison Blanche nL6N3U30FW

** Constellation Energy Corp < CEG.O >:

BUZZ - BMO Capital Markets relève les prévisions pour Constellation Energy en raison de l'amélioration des prévisions de flux de trésorerie disponibles nL4N3U3113

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Freeport-McMoRan à "surpondérer" nL4N3U3122

** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Hudbay Minerals Inc < HBM.N >: ** Ero Copper Corp < ERO.N >: ** Teck Resources Ltd < TECK.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, les inquiétudes sur l'approvisionnement s'estompent nL4N3U3128

** Lyft Inc < LYFT.O >:

BUZZ - Zephirin Group rétrograde Lyft à la note 'hold'

nL4N3U312U

** Archer Aviation Inc < ACHR.N >:

BUZZ - Glissement avant le rapport trimestriel

nL6N3U30GL