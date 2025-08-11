 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 708,50
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Elf Beauty, Intel, Archer Aviation
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 août - Les principaux indices de Wall Street ont été agités lundi alors que les investisseurs se préparaient à une semaine chargée et que les entreprises de puces électroniques oscillaient après avoir accepté de partager une partie des revenus des ventes en Chine avec les États-Unis dans le cadre d'un changement de politique commerciale de la part de l'administration Trump. .N

À 13:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,35% à 44 022,93. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,23% à 6 390,89, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,15% à 21 481,83.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** TKO Group Holdings Inc TKO.N , en hausse de 7,9% ** Albemarle Corp ALB.N , en hausse de 7,5% ** Coinbase Global Inc COIN.OQ , en hausse de 4,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Hershey Co HSY.N , en baisse de 5,4% ** Intuit Inc INTU.OQ , en baisse de 4,7 ** Workday Inc WDAY.OQ , en baisse de 4,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Tegna Inc TGNA.N , en hausse de 29,9% ** Lithium Argentina AG LAR.N , en hausse de 27,8 ** MeridianLink Inc MLNK.N , plus 24,6%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Owens & Minor Inc OMI.N , en baisse de 33,9% ** C3.ai Inc AI.N , en baisse de 23,2% ** Nextdoor Holdings Inc NXDR.N , en baisse de 12,0%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Equillium Inc EQ.OQ , en hausse de 96,1% ** International Money Express Inc IMXI.OQ , en hausse de 61,0 % ** WANG & LEE GROUP Inc WLGS.OQ , plus 58,5%

Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Safety Shot Inc SHOT.OQ , en baisse de 53,6% ** Vsee Health Inc VSEE.OQ , en baisse de 38,9% ** Thumzup Media Corp TZUP.OQ , en baisse de 33,7

** Rumble Inc < RUM.O >:

BUZZ - En hausse après avoir envisagé une offre pour Northern Data en Allemagne nL4N3U30EX

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >:

BUZZ - Chute suite à la taxe américaine de 15% sur les ventes de puces chinoises nL4N3U30FP

**Albemarle Corp < ALB.N >: ** Sociedad Química y Minera de Chile < SQM.N >: ** Lithium Americas Corp < LAC.N >: ** Standard Lithium Ltd < SLI.N >: BUZZ - Les sociétés de lithium bondissent après que CATL ait suspendu la production d'une mine chinoise clé nL4N3U30XD

** International Money Express Inc < IMXI.O >:

BUZZ - L'accord de rachat de Western Union pour 500 millions de dollars fait grimper la valeur de l'entreprise nL6N3U307H

** Sarepta Therapeutics Inc < SRPT.O >: ** Capricor Therapeutics Inc < CAPR.O >:

BUZZ - Les développeurs de thérapies géniques chutent après la réintégration de Vinay Prasad au poste de responsable des vaccins de la FDA nL4N3U30H1

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les marchés recherchent la clarté de la Maison Blanche sur les tarifs des lingots nL4N3U30I7

** Bancorp Inc < TBBK.O >:

BUZZ - Hausse après que Raymond James ait relevé la valeur à 'strong buy' nL6N3U307R

** C3.ai Inc < AI.N >:

BUZZ - Baisse après des résultats trimestriels préliminaires faibles nL6N3U308A

** Canopy Growth Corp < CGC.O >: ** Canopy Growth Corp < CRON.O >: ** Tilray Brands Inc < TLRY.O >: ** Sundial Growers Inc < SNDL.O >: BUZZ - Les valeurs du pot grimpent après que Trump ait envisagé de reclasser la marijuana comme moins dangereuse nL4N3U30JU

** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan augmente les prévisions sur APA Corp en citant l'amélioration des opérations nL4N3U30KC

** Generac Holdings Inc < GNRC.N >:

BUZZ - Jefferies relève le prix de Generac à "hold", les marges s'améliorant avec la sortie des technologies propres

nL4N3U30KV

** Avantor Inc < AVTR.N >:

BUZZ - Augmentation de la participation de l'investisseur activiste Engine Capital nL4N3U30Y5

** AMC Entertainment Holdings Inc < AMC.N >:

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel est battu grâce à la reprise du box-office nL4N3U30LI

** ALT5 Sigma Corp < ALTS.O >:

BUZZ - Glisse après une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars pour acheter des jetons de crypto-monnaie à World Liberty nL4N3U024U

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - Chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars nL6N3U30AL

** WW International Inc < WW.O >:

BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires des abonnements cliniques au deuxième trimestre nL4N3U30O0

** EOG Resources Inc < EOG.N >:

BUZZ - J.P.Morgan réduit les prévisions pour EOG Resources en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz

nL4N3U30OM

** IO Biotech Inc < IOBT.O >:

BUZZ - chute après que le vaccin contre le cancer ait manqué de peu l'objectif principal d'une étude en phase finale

nL4N3U30YA

** Paramount Inc < PSKY.O >: ** TKO Group Holdings Inc < TKO.N >:

BUZZ - Baisse après un accord de 7,7 milliards de dollars pour les droits américains de l'UFC nL4N3U30ZG

** DigitalOcean Holdings Inc < DOCN.N >:

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 500 millions de $ nL6N3U30C6

** Owens & Minor Inc < OMI.N >:

BUZZ - chute après un chiffre d'affaires raté au deuxième trimestre nL4N3U30XN

** Thumzup Media Corp < TZUP.O >:

BUZZ - chute après une vente d'actions de 50 millions de dollars nL6N3U30DH

** Duke Energy Corp < DUK.N >:

BUZZ - Jefferies relève les prévisions de Duke Energy en raison d'une législation favorable en Caroline du Nord

nL4N3U30YZ

** Elf Beauty Inc < ELF.N >:

BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" nL4N3U310U

** MeridianLink Inc < MLNK.N >:

BUZZ - Hausse après un accord de rachat de 2 milliards de dollars avec Centerbridge nL6N3U30F0

** Cohen Circle Acquisition Corp < CCIR.O >:

BUZZ - bondit à l'approche de la finalisation de la fusion avec Kyivstar nL6N3U30AG

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Les actions bondissent alors que le directeur général se rend à la Maison Blanche nL6N3U30FW

** Constellation Energy Corp < CEG.O >:

BUZZ - BMO Capital Markets relève les prévisions pour Constellation Energy en raison de l'amélioration des prévisions de flux de trésorerie disponibles nL4N3U3113

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Freeport-McMoRan à "surpondérer" nL4N3U3122

** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Hudbay Minerals Inc < HBM.N >: ** Ero Copper Corp < ERO.N >: ** Teck Resources Ltd < TECK.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, les inquiétudes sur l'approvisionnement s'estompent nL4N3U3128

** Lyft Inc < LYFT.O >:

BUZZ - Zephirin Group rétrograde Lyft à la note 'hold'

nL4N3U312U

** Archer Aviation Inc < ACHR.N >:

BUZZ - Glissement avant le rapport trimestriel

nL6N3U30GL

Valeurs associées

ALBEMARLE
80,720 USD NYSE +6,91%
AMC ENTER HLDG RG-A
2,995 USD NYSE +2,04%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
173,7420 USD NASDAQ +0,57%
APA
19,9250 USD NASDAQ -0,42%
ARCHR AVIATION RG-A
9,515 USD NYSE -2,11%
AVANTOR
12,145 USD NYSE +5,65%
BANCORP
64,2300 USD NASDAQ +2,31%
C3.AI RG-A
16,550 USD NYSE -25,26%
CANOPY GROW
1,5450 USD NASDAQ +23,60%
CAPRICOR THERAP
7,9500 USD NASDAQ -12,35%
CNSTLLTN ENER CO
332,9700 USD NASDAQ -0,83%
COHEN CIRCLE RG-A
11,5500 USD NASDAQ +10,74%
COPPER GRADE
9 627,00 USD LME -0,10%
CRONOS GROUP
2,6099 USD NASDAQ +13,47%
DIGITALOCEN HLDG
29,698 USD NYSE -10,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
43 982,20 Pts Index Ex -0,44%
DUKE ENERGY
125,155 USD NYSE -0,16%
ELF BEAUTY
113,752 USD NYSE +11,78%
EOG RESOURCES
117,030 USD NYSE +0,71%
ERO COPPER
13,560 USD NYSE -2,83%
FREEPORT MCMORAN
41,435 USD NYSE -1,00%
GENERAC HLDGS
196,970 USD NYSE +0,34%
GOLD FIELDS SP ADR
31,320 USD NYSE +0,11%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HARMONY GOLD SP ADR
15,535 USD NYSE -1,37%
HERSHEY
175,065 USD NYSE -4,99%
HUDBAY MINERALS
9,425 USD NYSE -2,18%
INTEL
20,6102 USD NASDAQ +3,31%
INTL MONEY EXPS
14,9500 USD NASDAQ +61,10%
LITHIUM
3,035 USD NYSE +8,39%
LYFT RG-A
13,5150 USD NASDAQ +0,78%
MERIDIANLINK
19,805 USD NYSE +24,64%
NASDAQ Composite
21 434,35 Pts Index Ex -0,07%
NEWMONT
69,140 USD NYSE +0,22%
NVIDIA
182,8950 USD NASDAQ +0,11%
OWENS & MINOR
4,710 USD NYSE -33,66%
Pétrole Brent
66,71 USD Ice Europ +0,59%
Pétrole WTI
64,05 USD Ice Europ +1,09%
RUMBLE RG-A
8,2400 USD NASDAQ +4,57%
S&P 500 INDEX
6 382,82 Pts CBOE -0,10%
SAREPTA
17,7300 USD NASDAQ -2,74%
SIBANYE SP ADR
8,635 USD NYSE -2,26%
SNDL
1,9503 USD NASDAQ +16,09%
SOC QUIM&MIN SP ADR
45,300 USD NYSE +7,24%
SOUTHERN COPPER
96,140 USD NYSE -3,97%
TECK RESOURCES RG-B
32,230 USD NYSE -2,45%
TEGNA
19,565 USD NYSE +27,75%
TILRAY BRANDS
0,8417 USD NASDAQ +29,75%
TKO GRP RG-A
176,620 USD NYSE +8,12%
UPSTART HLDGS
64,4000 USD NASDAQ -6,34%
WW INTL
35,1750 USD NASDAQ -7,99%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank