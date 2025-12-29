LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-DigitalBridge, Ultragenyx, NextNRG, Lululemon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre -

Les principaux indices de Wall Street ont entamé la dernière semaine de l'année sur une note plus faible lundi, les valeurs technologiques lourdes ayant cédé du terrain par rapport aux gains de la semaine dernière qui avaient poussé le S&P 500 vers de nouveaux sommets. .N

À 10:30 EST, le Dow Jones Industrial Average.DJI était en baisse de 0,40 % à 48 515,77. Le S&P 500.SPX était en baisse de 0,31 % à 6 908,44, et le Nasdaq Composite.IXIC était en baisse de 0,49 % à 23 477,517.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX :

** Verisk Analytics VRSK.O , en hausse de 2,2%

** Alexandria Real Estate Equities ARE.N , en hausse de 1,9%

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , en hausse de 1,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Newmont Corp NEM.N , en baisse de 6,5% ** Sandisk Corp SNDK.O , en baisse de 4,2%

** Albermarle Corp ALB.N , en baisse de 3,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Skillsoft Corp SKIL.N , en hausse de 13,3% ** DigitalBridge Group DBRG.N , en hausse de 9,8% ** iHuman IH.N ,en hausse de 6,9 %

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Bellring Brands BRBR.N , en baisse de 10,3% ** Sibanye Stillwater SSWJ.J , en baisse de 9,2% ** Trinseo PLC TSE.N , en baisse de 9,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O :

** Brand Engagement Network BNAI.O , en hausse de 72,5%

** CCSC Technology International Holdings CCTG.O , en hausse de 64,8%

** Society Pass SOPA.O , en hausse de 49,5 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Mereo BioPharma Group MREO.O , en baisse de 90,2% ** Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O , en baisse de 42,2% ** X3 Holdings Co XTKG.O , en baisse de 36,2%

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining ABX.TO B.N

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N

** Harmony Gold HARJ.J HMY.N

** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule sur des prises de bénéfices nL4N3XZ0GZ

** Hecla Mining HL.N

** Coeur Mining CDE.N

** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N

** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P

** iShares Silver Trust ETF SLV.P

BUZZ- Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices nL6N3XZ08S

** DigitalBridge DBRG.N :

BUZZ- Le titre s'envole suite à l'annonce d'un accord d'acquisition imminent par SoftBank nL6N3XZ08M

** Coupang CPNG.N :

BUZZ- L'action monte; l'entreprise dévoile un dédommagement de 1,18 milliard de dollars pour la violation de données

nL6N3XZ08Y

** Lotus Technology LOT.O :

BUZZ- Gains après un investissement de 23 millions de dollars d'ECARX Holdings nL4N3XZ0KU

** Solidion Technology STI.O :

BUZZ- Gains après la subvention du département américain de l'énergie nL4N3XZ0L6

** Vail Resorts MTN.N :

BUZZ- Truist réduit son objectif de cours sur Vail Resorts en raison de la faiblesse des chutes de neige et de la demande

nL4N3XZ0LI

** Tonix Pharmaceuticals TNXP.O :

BUZZ- Le titre progresse après une transaction de 20 millions de dollars en actions directes nL4N3XN1TX

** Praxis Precision PRAX.O :

BUZZ- Le titre grimpe après l'attribution par la FDA de l'étiquette "percée" à un médicament contre les tremblements

nL4N3XZ0MA

** AXT AXTI.O :

BUZZ- Chute après le dépôt d'une offre d'actions de 87 millions de dollars à certains investisseurs nL6N3XZ0BI

** DigitalBridge DBRG.N :

BUZZ- Monte après le rachat de la société par Softbank pour 2,92 milliards de dollars nL6N3XZ0D1

** Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O

BUZZ- atteint un plus bas record après l'échec d'un médicament contre les maladies osseuses lors d'essais en phase finale nL4N3XZ0Q9

** NextNRG NXXT.O

BUZZ- Signature d'un protocole d'entente avec A123 Systems, les actions augmentent nL4N3XZ0P4

** Lululemon Athletica LULU.O

BUZZ- Le titre progresse alors que le fondateur Chip Wilson lance une course aux procurations pour changer le conseil d'administration nL6N3XZ0ET

** Venture Global VG.N

** Cheniere Energy LNG.N

** Expand Energy EXE.O

** United States Natural Gas Fund UNG.P

** ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P

BUZZ- Les sociétés américaines de gaz naturel augmentent grâce aux prévisions de temps froid et aux exportations record de GNL nL4N3XZ0SE