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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Corebridge, Robinhood, Navan
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains indiquaient une ouverture en baisse jeudi après les gains de la séance précédente, les investisseurs étant restés prudents face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, tout en évaluant les perspectives de désescalade du conflit. .N

** Olaplex Holdings Inc OLPX.O :

BUZZ - Le titre bondit de 50,2% suite au rachat par Henkel pour 1,4 milliard de dollars nL6N40E0I7

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les actions des sociétés minières aurifères baissent, suivant l'or, en raison de l'incertitude au Moyen-Orient

nL4N40E0JN

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Le titre baisse après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL6N40E08G

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Jefferies débute le suivi de Robinhood avec une recommandation d''achat', y voyant un effet de levier dans la diversification des revenus nL4N40E0QF

** Navan Inc NAVN.O :

BUZZ - Le titre bondit après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027 nL4N40E0QS

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

BUZZ - Le titre progresse après l'annonce d'une fusion entièrement en actions de 22 milliards de dollars avec Equitable

nL4N40E0RI

** Designer Brands Inc DBI.N :

BUZZ - Le titre baisse après avoir enregistré une perte au 4e trimestre nL4N40E0SS

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Le titre baisse; Bernstein abaisse sa recommandation à 'performance en ligne avec le marché' nL6N40E0OI

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - Le titre recule après un bénéfice du 2e trimestre inférieur aux estimations nL6N40E0Q9

** Alphabet Inc GOOGL.O : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Le nouvel algorithme de compression de Google met une pression supplémentaire sur les fabricants européens de puces

nL8N40E0YA

** Lovesac Co LOVE.O :

BUZZ - Le titre monte après des ventes du 4e trimestre supérieures aux attentes nL6N40E0QW

** Cibus Inc CBUS.O :

BUZZ - Le titre plonge suite à une vente d'actions fortement décotée nL6N40E0QP

** Hub Group Inc HUBG.O :

BUZZ - Wells Fargo abaisse sa recommandation sur Hub Group à 'performance en ligne avec le marché'; le Nasdaq signale un dépôt tardif nL4N40E0VB

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les actions des sociétés minières d'argent chutent alors que les prix des métaux baissent nL4N40E0VV

** Kodiak Sciences Inc KOD.O :

BUZZ - Le titre bondit après que le médicament ophtalmique a atteint son objectif principal lors d'une étude de phase avancée

nL4N40619E

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les actions des sociétés minières de cuivre chutent en raison des stocks élevés et des vents contraires macroéconomiques nL4N40E0WB

** Wave Life Sciences Ltd WVE.O :

BUZZ - Le titre chute après que le médicament contre l'obésité n'a pas montré de résultats prometteurs lors d'un essai de phase précoce nL4N40E0X9

** United Natural Foods Inc UNFI.N :

BUZZ - Le titre grimpe après que Wells Fargo a relevé sa note à 'surpondérer' et augmenté son objectif de cours

nL6N40E0SM

** Firefly Neuroscience Inc AIFF.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce au partenariat avec l'armée américaine dans le domaine de la santé nL4N4010V3

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - BofA abaisse l'objectif de cours de Generac Holdings; les actions chutent nL4N40E0XG

Valeurs associées

ALPHABET-A
286,7500 USD NASDAQ -1,44%
ASML HOLD NY SP ADR
1 345,0000 USD NASDAQ -3,51%
BHP GROUP SP ADR
69,140 USD NYSE -1,24%
CIBUS RG-A
2,1600 USD NASDAQ -24,74%
COEUR MINING
17,265 USD NYSE -3,39%
COMMERCIAL METAL
61,865 USD NYSE -0,97%
COREBRIDGE FINL
24,060 USD NYSE -0,46%
DESIGNER BRNDS RG-A
5,390 USD NYSE -0,92%
ENDEAVOUR SILVER
8,990 USD NYSE -2,12%
FIREFLY NEURO
2,1650 USD NASDAQ +28,87%
FREEPORT MCMORAN
55,520 USD NYSE -2,76%
GENERAC HLDGS
202,260 USD NYSE -1,49%
GOLD FIELDS SP ADR
41,855 USD NYSE -1,10%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
14,300 USD NYSE -1,79%
HECLA MINING
17,750 USD NYSE -3,48%
HUB GROUP-A
35,3900 USD NASDAQ -2,64%
JEFFERIES FINL
39,835 USD NYSE +0,45%
KODIAK SCIENCES
34,1100 USD NASDAQ +49,93%
NAVAN RG-A
11,4200 USD NASDAQ +24,81%
NEWMONT
101,070 USD NYSE -0,46%
OLAPLEX HLDG
2,0100 USD NASDAQ +51,13%
Pétrole Brent
106,34 USD Ice Europ +3,04%
Pétrole WTI
92,78 USD Ice Europ +1,78%
QUALCOMM
131,7000 USD NASDAQ +1,04%
RIO TINTO SP ADR
86,070 USD NYSE -1,66%
ROBINHOOD MARKETS
71,9899 USD NASDAQ -0,76%
SIBANYE SP ADR
11,450 USD NYSE -2,68%
SOUTHERN COPPER
158,810 USD NYSE -4,03%
THE LOVESAC
14,1100 USD NASDAQ +24,98%
UNITED NATURAL F
47,360 USD NYSE +8,67%
WAVE LIFE SCI
4,820 EUR Tradegate -54,53%
WAVE LIFE SCI
5,4224 USD NASDAQ -55,92%
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