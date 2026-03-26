La Bourse de Paris rechute (-0,98%) après trois jours de reprise

Stock market statistics are displayed on a screen at the New York Stock Exchange (NYSE) at the opening bell in New York on March 24, 2026. European and US stocks resumed sliding and oil prices jumped on Tuesday as traders turned cautious over the prospect of a negotiated agreement between the United States and Iran to end the Middle East war. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de Paris a clôturé en baisse jeudi après trois jours de reprise modérée, perturbée par un fort rebond des prix du pétrole et la situation confuse au Moyen-Orient.

Le CAC 40 a terminé en recul de 77,24 points (-0,98%) à 7.769,31 points. La veille, l'indice parisien avait progressé de 1,33%, soit 102,63 points à 7.846,55 points.

A la fermeture de la Bourse de Paris jeudi, le pétrole avait repris sa progression. Référence du brut en Europe, le Brent de la mer du Nord remonte fortement à 108,09 dollars (+5,74%), selon un pointage juste après 17H00 GMT.

"À chaque séance durant laquelle le prix du pétrole reste au-dessus de 100 dollars, le climat sur le marché actions se dégrade", estime Andreas Lipkow, de CMC Markets, en Allemagne --une remarque valable aussi pour la Bourse de Paris.

La Bourse est perturbée par les informations contradictoires sur le front de la guerre au Moyen-Orient qui se succèdent au fil des heures.

Donald Trump a assuré jeudi que l'Iran était plus désireux que lui de négocier pour mettre fin à la guerre.

Les marchés peuvent être déstabilisés par le "double jeu" de Donald Trump, selon le conseiller en investissement Grégoire Kounowski, du gestionnaire Norman K. "Si Washington se montre pressé de négocier, en parallèle, le Pentagone envoie des milliers de soldats sur place (...) En face, les Gardiens de la Révolution iraniens se préparent à une intervention américaine".

Total et Sanofi ont le vent en poupe

Au chapitre du palmarès, une douzaine de valeurs ont tiré le marché vers le haut à commencer par TotalEnergies (+2,89%, 79,09 euros). Deux informations ont pu impacter le titre: la remontée des cours du pétrole et la présentation du rapport annuel de durabilité du groupe.

Juste derrière, STMicroelectronics, multinationale de semi-conducteurs, progresse pour la deuxième journée consécutive (+1,93% à 29,30 euros).

"Le secteur de l'énergie est dans le vert avec remontée des prix du pétrole, ainsi que des valeurs défensives comme la santé", décrypte Amélie Derambure, gestionnaire de portefeuilles chez Amundi . De fait, le titre du groupe pharmaceutique Sanofi tire également son épingle du jeu (+1,36% à 81,15 euros).

Edenred dans le rouge

En queue de peloton, l'action Pernod Ricard a bu la tasse (-5,73% à 59,94 euros).

Sur la Bourse de Paris, hors CAC 40, le titre d'Edenred, qui commercialise notamment le Ticket Restaurant, a dévissé (-17,20% pour terminer la séance à 15,385 euros). Le volume d'échanges a été important puisque 3.672.141 actions ont été échangées dans la journée, soit 1,55% de la capitalisation.

En Italie, la maison-mère des "tickets-resto" est visée par une enquête de l'Autorité de la concurrence pour abus de position dominante sur le marché de la distribution des chèques déjeuners.