Pernod Ricard et Brown-Forman ont discuté d'une possible fusion, selon une source

Des bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar

Le fabricant français de spiritueux Pernod ‌Ricard et le groupe américain Brown-Forman, propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, ​ont tenu des discussions en vue d'une possible fusion, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

Plus tôt, l'agence Bloomberg avait rapporté que Pernod Ricard envisageait un ​éventuel accord avec Brown-Forman, faisant chuter son cours à la Bourse de Paris.

A la clôture, le titre Pernod ​Ricard a accusé un repli de 5,72% ⁠à 59,94 euros après avoir creusé ses pertes vers 16h10 GMT.

A la Bourse ‌de New York, l'action Brown-Forman s'envolait pour sa part de plus de 15%.

Le groupe américain affiche une capitalisation boursière de l'ordre de 11 ​milliards de dollars (9,5 milliards d'euros ‌environ) tandis que celle de Pernod-Ricard dépasse 16 milliards d'euros, ⁠selon des données LSEG.

Brown-Forman n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Reuters.

L'éventualité d'un accord entre les deux groupes intervient alors que le secteur des spiritueux est confronté ⁠depuis plusieurs années à ‌un ralentissement des ventes.

Pernod-Ricard a lancé un plan de restructuration visant ⁠à réaliser un milliard d'euros d'économies entre 2026 et 2029, ce qui inclut des ‌suppressions d'emplois au premier semestre.

De son côté, Brown-Forman a présenté l'année ⁠dernière un vaste plan de restructuration prévoyant des suppressions d'emplois, le ⁠groupe cherchant à protéger ‌ses marges face à la hausse des coûts des intrants, notamment des matières premières ​telles que l'agave et les fûts de ‌bois. Il a aussi augmenté les prix de ses marques de whisky.

Au début du mois, Brown-Forman a dépassé ​ses prévisions trimestrielles, mais a déclaré s'attendre à un environnement opérationnel difficile pour l'exercice 2026 en raison de la volatilité macroéconomique et de l'incertitude des consommateurs.

De ⁠son côté, Pernod Ricard a fait état le mois dernier d'un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) au premier semestre de l'exercice 2025-2026, plombé par des conditions de marché difficiles aux Etats-Unis et en Chine.

(Reportage Neil J Kanatt à Bangalore et Emma Rumney à Londres, version française Blandine Hénault et Coralie ​Lamarque, édité par Benjamin Mallet)