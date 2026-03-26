UBS suspend les retraits d'un fonds immobilier, invoque un manque de liquidités

Le logo de l'UBS à Berne

La banque suisse UBS ‌a suspendu les retraits de son fonds immobilier Euroinvest pour ​une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, invoquant un manque de liquidités, a indiqué la banque dans un avis aux investisseurs ​vu par Reuters.

"Dans ce contexte de marché difficile, UBS Real Estate GmbH a ​pris la décision de suspendre les ⁠rachats pour le moment afin de garantir la protection ‌des intérêts de tous nos investisseurs", a déclaré la banque dans un communiqué.

Le fonds, basé en Allemagne, ​disposait d'un encours ‌sous gestion de 406,8 millions d'euros fin février, ⁠selon une fiche d'information.

UBS indique que les actifs liquides du fonds sont insuffisants pour répondre aux demandes de rachat et que ⁠toute demande soumise ‌après le 25 mars ne sera pas traitée.

La ⁠banque suisse a également annoncé qu'elle suspendrait l'émission de ‌nouvelles actions, estimant qu'il était peu probable que de ⁠nouvelles ventes améliorent de manière significative la liquidité ⁠du fonds et ‌que cela pourrait exposer les investisseurs ayant souscrit pendant la ​suspension des rachats à des ‌risques accrus.

La décision d'UBS intervient après les mesures prises par une série de gestionnaires ​d'actifs afin de limiter les retraits de fonds — principalement des fonds de crédit privé aux États-Unis — face à ⁠la forte augmentation des demandes de remboursement.

Ares, Apollo Global et le fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock ont déjà plafonné les retraits des investisseurs à 5%.

(Rédigé par Oliver Hirt à Zurich et Ananya Palyekar à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité ​par Blandine Hénault)