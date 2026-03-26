Novo Nordisk nomme le PDG de Mars au sein de son conseil d'administration

Vue générale des bureaux de Novo Nordisk à Copenhague

Novo Nordisk ‌a nommé jeudi Poul Weihrauch, président-directeur général de ​Mars, en tant qu'observateur au sein de son conseil d'administration.

Cette nomination du dirigeant du groupe américain ​spécialisé dans les confiseries intervient alors que le laboratoire pharmaceutique danois ​cherche à renforcer sa ⁠position sur le marché américain de l'obésité.

Le fabricant ‌du médicament amaigrissant Wegovy a annoncé cette nomination lors de son assemblée générale annuelle, ​au cours ‌de laquelle les actionnaires ont également ⁠élu au conseil d'administration Jan van de Winkel et Ramona Sequeira, deux vétérans de l'industrie pharmaceutique, ainsi ⁠qu'Helena Saxon, ‌membre du conseil d'administration du distributeur de ⁠mode H&M.

Sous la direction de Lars Rebien ‌Sorensen, Novo Nordisk s'efforce de renforcer sa ⁠crédibilité auprès des consommateurs sur le marché ⁠américain.

En janvier, ‌l'entreprise a lancé son comprimé Wegovy via de ​multiples canaux de vente ‌au comptant, plutôt que de s'en tenir aux seules voies traditionnelles ​de l'assurance.

Le laboratoire pharmaceutique se tourne également vers la télésanté, les partenariats avec le ⁠commerce de détail et l'accès direct aux consommateurs, déclarant que le marché de l'obésité devient de plus en plus "orienté vers le consommateur".

(Rédigé par Stine Jacobsen et Maggie Fick ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Blandine Hénault)