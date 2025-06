LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Coinbase, Rubrik, AeroVironment

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

25 juin - L'indice de référence S&P 500 a frôlé son plus haut niveau historique mercredi, alors que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semble tenir et que les investisseurs ont suivi le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès, à la recherche d'indices sur la trajectoire de la politique monétaire. .N

A 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,20% à 43 002,49. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,05% à 6 095,17, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,33% à 19 978,94.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , en hausse de 4,8% ** Yum! Brands Inc YUM.N , en hausse de 3,1% ** Advanced Micro Devices Inc AMD.OQ , + 3,0 %

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Paychex Inc PAYX.OQ , en baisse de 8,2% ** Paycom Software Inc PAYC.N , en baisse de 4,4% ** Dayforce Inc DAY.N , en baisse de 4,3%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Surf Air Mobility Inc SRFM.N , en hausse de 35,0 % ** Quantumscape Corp QS.N , en hausse de 25,8 ** Yatsen Holding Ltd YSG.N , plus 13,6%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Torrid Holdings Inc CURV.N , en baisse de 37,1% ** Annovis Bio Inc ANVS.N , en baisse de 25,2 ** Concord Medical Services Holdings Ltd CCM.N , en baisse de 15,9%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Plus Therapeutics Inc PSTV.OQ , en hausse de 85,0% ** SeaStar Medical Holding Corp ICU.OQ , en hausse de 69,7 ** Urgent.ly Inc ULY.OQ , + 57,6 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** XTI Aerospace Inc XTIA.OQ , en baisse de 39,1% ** Lifeward Ltd LFWD.OQ , en baisse de 37,9 % ** Globavend Holdings Ltd GVH.OQ , en baisse de 33,6%

** Interpublic Group of Companies Inc < IPG.N >: ** Omnicom Group Inc < OMC.N >: BUZZ - Barclays réduit les annonces d'Interpublic, Omnicom, WPP en raison des inquiétudes liées à l'IA nL8N3SS0AE

** Blackberry Ltd < BB.N >: BUZZ - L'entreprise revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année nL4N3SS0P1

** QXO Inc < QXO.N >: BUZZ - chute après l'annonce du prix de l'offre d'actions ordinaires nL4N3SS0PE

** Autoliv Inc < ALV.N >: BUZZ - RBC initie une couverture sur Autoliv avec 'outperform'

nL6N3SS0P1

** Cidara Therapeutics Inc < CDTX.O >: BUZZ - Chute après l'annonce du prix de l'offre d'actions de 350 millions de dollars nL6N3SS0T1

** NuScale Power Corp < SMR.N >: BUZZ - BTIG rétrograde NuScale Power à 'neutre', dit attendre plus de clarté sur les projets nL4N3SS0T7

** Allot Ltd < ALLT.O >: BUZZ - Baisse de l'offre d'actions de 40 millions de dollars

nL6N3SS0W2

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >: BUZZ - TD Cowen relève le PT de Cheniere Energy sur l'expansion de Corpus Christi LNG nL4N3SS0T3

** Torrid Holdings Inc < CURV.N >: BUZZ - Chute après une vente d'actions à forte décote par le sponsor PE et le directeur général nL6N3SS0XY

** AST SpaceMobile Inc < ASTS.O >: BUZZ - baisse après la vente d'actions pour racheter des obligations convertibles nL4N3SS0TP

** Microsoft Corp < MSFT.O >: BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de revenus de l'IA nL4N3SS0UF

** Waste Management Inc < WM.N >: BUZZ - Oppenheimer relève les prévisions de croissance de Waste Management pour 2027 nL4N3SS0V1

** Forte Biosciences Inc < FBRX.O >: BUZZ - Glissement sur une levée de fonds de 75 millions de dollars nL6N3SS12A

** Array Technologies Inc < ARRY.O >: BUZZ - en hausse après une augmentation de 300 millions de dollars de la dette convertible nL6N3SS156

** Biogen Inc < BIIB.O >: BUZZ - RBC augmente l'objectif de prix de Biogen en raison des perspectives du pipeline nL6N3SS15O

** General Mills Inc < GIS.N >: BUZZ - chute après une prévision de bénéfice annuel négative

nL4N3SS16A

** Viking Therapeutics Inc < VKTX.O >: BUZZ - Hausse après le début d'une étude de phase avancée sur un médicament contre l'obésité nL6N3SS18G

** Winnebago Industries Inc < WGO.N >: BUZZ - Hausse après que le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL4N3SS0WA

** Bumble Inc < BMBL.O >: BUZZ - Réduction de 30% des effectifs, les actions bondissent

nL4N3SS0XX

** Yum Brands Inc < YUM.N >: BUZZ - Gains après que JPM ait augmenté la pondération à "surpondérer" sur la base d'une croissance soutenue nL4N3SS0XY

** Coinbase Inc < COIN.O >: BUZZ - Hausse après que Bernstein ait relevé le prix de vente à la première place nL4N3SS103

** Dime Community Bancshares Inc < DCOM.O >: ** Flushing Financial Inc < FFIC.O >: BUZZ - Les banques de NYC chutent alors que Mamdani s'apprête à remporter les primaires démocrates pour la mairie nL4N3SS11O

** GMS Inc < GMS.N >: BUZZ - Chute après que Raymond James ait rétrogradé l'action à 'market-perform' nL4N3SS125

** TMC The Metals Company Inc < TMC.O >: BUZZ - Le titre grimpe après que Wedbush l'ait reclassé à "surperformer" et ait relevé son prix de vente nL4N3SS0XB

** CTO Realty Growth Inc < CTO.N >: BUZZ - Chute suite à une allégation de Wolfpack Research concernant une mauvaise conduite financière nL4N3SS12F

** Paychex Inc < PAYX.O >: BUZZ - chute après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre

nL4N3SS10E

** Rubrik Inc < RBRK.N >: BUZZ - Remontée après l'annonce de l'acquisition de Predibase

nL4N3SS13J

** AeroVironment Inc < AVAV.O >: BUZZ - atteint un niveau record après la publication de résultats supérieurs aux attentes nL6N3SS1OY

** NextDecade Corp < NEXT.O >: ** New Fortress Energy Inc < NFE.O >: ** EQT Corp < EQT.N >: ** Energy Transfer LP < ET.N >: BUZZ - Les sociétés de gaz naturel chutent en raison de la hausse de la production et de l'abondance des réserves de stockage nL4N3SS13K

** Tesla Inc < TSLA.O >: BUZZ - Les ventes de voitures en Europe chutent pour le cinquième mois consécutif nL4N3SS14Q

** Riot Platforms Inc < RIOT.O >: ** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >: ** CleanSpark Inc< CLSK.O >: ** Microstrategy Inc < MSTR.O >: BUZZ - Les sociétés de crypto-monnaies progressent grâce à la force du bitcoin nL4N3SS14S

** SL Green Realty Corp < SLG.N >: ** Vornado Realty Trust < VNO.N >: ** Empire State Realty Trust Inc < ESRT.N >: ** Kimco Realty Corp < KIM.N >: BUZZ - Les REITs exposés à New York chutent alors que Mamdani est sur le point de remporter la course à la mairie démocrate de New York nL4N3SS15O

** Plus Therapeutics Inc < PSTV.O >: BUZZ - La FDA autorise Plus Therapeutics Inc à commencer des essais sur l'homme pour une thérapie contre le cancer

nL4N3SS174