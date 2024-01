LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Biogen, Otis, Cigna

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 31 janvier - Le Nasdaq a chuté à son plus bas niveau depuis une semaine mercredi, alors que les prévisions d'Alphabet concernant l'augmentation des coûts de l'intelligence artificielle ont ébranlé la plupart des mégacapitaux et des actions à puce avant une décision cruciale de la Réserve fédérale attendue plus tard dans la journée. .N À 13:43 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,03% à 38 454,62. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,78% à 4 886,59 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,25% à 15 315,292. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX sont: ** Stryker SYK.N , en hausse de 8% ** Paramount Global PARA.N , en hausse de 7,8% ** Edwards Lifesciences EW.N , en hausse de 7,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** MarketAxess MKTX.N , en baisse de 15,5% ** Rockwell Automation ROK.N , en baisse de 15,4% ** Teradyne TER.N , en baisse de 8% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Ashland ASH.N , en hausse de 15,5% ** Nomura NMR.N , en hausse de 12,4% ** Spirit AeroSystems SPR.N , en hausse de 9,7% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Oragenics OGEN.N , en baisse de 45,5% ** New York Community Bancorp NYCB.N , en baisse de 37,2% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Minim MINM.O , + 61,4% ** Guardion Health Sciences GHSI.O , + 61,2% ** Powell Industries POWL.O , + 50,1% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Evaxion Biotech EVAX.O , en baisse de 30,9% ** Spectral AI MDAI.O , en baisse de 24,7% ** Meta Materials MMAT.O , en baisse de 21,7% ** Paramount Global Inc PARA.O : +7,8% BUZZ - L'offre de Byron Allen de 30 milliards de dollars, incluant la dette, a fait un bond nL4N3EL2FB ** Boeing Co BA.N : +5,7% BUZZ - Hausse suite à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3EL3CB ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : baisse de 2,3% ** Nvidia Corp NVDA.O : baisse de 2,2% BUZZ - Les fabricants de puces baissent après les faibles prévisions d'AMD nL4N3EL2I0 ** Alphabet Inc GOOGL.O : baisse de 6,4 ** Meta Platforms Inc META.O : baisse de 1,2 ** Snap Inc SNAP.N : baisse de 1% BUZZ - Baisse des revenus publicitaires d'Alphabet nL4N3EL2KB ** Guardion Health Sciences GHSI.O : + 61,2 % BUZZ - En hausse suite à la vente d'une filiale pour 17,2 millions de dollars nL4N3EL2KX ** Starbucks SBUX.O : +0,1% BUZZ - En hausse après avoir publié des résultats meilleurs que prévu nL4N3EL3NU ** Tesla Inc TSLA.O : +0,2% BUZZ - Les valeurs technologiques suggèrent que de nouvelles profondeurs peuvent être atteintes nL1N3EJ1TR ** Microsoft Corp MSFT.O : en baisse de 1,5 ** Micron Technology Inc MU.O : baisse de 0,5% ** Marvell Technology Inc MRVL.O : baisse de 1,2 ** Amazon.com Inc AMZN.O : baisse de 1,3% BUZZ - Les mégacaps, les valeurs à puce sont malmenées après les résultats de Microsoft, Alphabet, AMD nL4N3EL2BO ** ZIM Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : hausse de 2,9% ** Eagle Bulk Shipping Inc EGLE.N : +0,5% BUZZ - Les perspectives pour les coûts des conteneurs vont s'améliorer avec la montée en flèche des taux de fret - Jefferies nL8N3EL2WX ** Mondelez International Inc MDLZ.O : en baisse de 1,7% BUZZ - Chute des volumes de ventes en Amérique du Nord au 4ème trimestre nL4N3EL2WE ** Walmart Inc WMT.N : +0,4% BUZZ - En hausse après l'annonce d'un fractionnement d'actions à raison de 3 pour 1 nL4N3EL2SC ** High Tide Inc HITI.O : +1,9% BUZZ - Echelon positif sur High Tide après la publication des résultats du 4ème trimestre nL4N3EL2YX ** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : baisse de 3,4 ** Danaher Corp DHR.N : baisse de 1,1 *agilent Technologies Inc A.N : baisse de 1,5% * Revvity Inc ** Revvity Inc RVTY.N : moins 1,6% BUZZ - Les fabricants d'équipements médicaux chutent après les prévisions à la baisse de Thermo Fisher pour 2024 nL4N3EL4F1 ** Baker Hughes Co BKR.O : baisse de 2% ** Schlumberger NV SLB.N : -1,2% BUZZ - Zephirin abaisse les prévisions de croissance des sociétés pétrolières après qu'Aramco ait réduit sa capacité de production nL4N3EL2XT ** Boston Scientific Corp BSX.N : +3,3% BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un dispositif cardiaque et à de fortes prévisions de bénéfices annuels nL4N3EL34U ** New York Community Bancorp NYCB.N : baisse de 37,2% BUZZ - perte au 4ème trimestre, les actions s'effondrent nL4N3EL3JB ** Roper Technologies ROP.N : -3,6% BUZZ - Baisse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3EL3A3 ** Phillips 66 PSX.N : +1,4% BUZZ - Atteint son plus haut niveau historique suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3EL4J9 ** American Superconductor Corp AMSC.O : baisse de 17,3% BUZZ - baisse suite à la mise à prix de l'offre d'actions nL1N3EL1QX ** Rockwell Automation Inc ROK.N : baisse de 15,4% BUZZ - Baisse des résultats du premier trimestre nL4N3EL38X ** Automatic Data Processing ADP.O : +3,6% BUZZ - Hausse des résultats du 2ème trimestre nL4N3EL3F0 ** Extreme Networks Inc EXTR.O : baisse de 16,6% BUZZ - baisse suite à des prévisions médiocres pour le 3ème trimestre nL4N3EL3DE ** Novavax Inc NVAX.O : en hausse de 4,1% BUZZ - En hausse suite à la réduction de 12% des effectifs mondiaux nL4N3EL3GE ** Teradyne Inc TER.O : en baisse de 8,0% BUZZ - Chute suite à des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le premier trimestre nL4N3EL3KA ** Vaxcyte Inc PCVX.O : hausse de 4,5 BUZZ - Gains après une levée de fonds de 750 millions de $ nL1N3EL1P9 ** Cardinal Health Inc CAH.N : + 0,8% BUZZ - Hausse après l'achat d'une société privée de technologie pour 1,2 milliards de $ * Cardinal Health Inc CAH.N : + 0,8 nL4N3EL3WN ** Mastercard Inc MA.N : +1,3% BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne nL4N3EG392 ** Plug Power Inc PLUG.O : + 26,5 BUZZ - La société Roth augmente sa notation sur l'usine d'hydrogène de Géorgie nL4N3EL40R ** Biogen Inc BIIB.O : + 0,6 BUZZ - abandonne son médicament contre la maladie d'Alzheimer Aduhelm et se concentre sur Leqembi; les actions augmentent nL4N3EL447 ** Stryker Corp SYK.N : + 8 BUZZ - Le titre atteint un niveau record grâce à des prévisions optimistes pour 2024, les courtiers augmentent leurs prévisions de cours nL4N3EL340 ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 0,8% ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 1.1% ** Marathon Oil Corp MRO.N : baisse de 1,9% ** Halliburton HAL.N : baisse de 2,1% BUZZ - Les inquiétudes sur la Chine pèsent sur les prix du brut et le secteur de l'énergie américain est en baisse nL4N3EL450 ** Citizens Financial Group Inc CFG.N : baisse de 2,1% ** Banc of California Inc BANC.N : baisse de 3,1 *comerica Inc CMA.N : baisse de 2,6% * M&T Bank Corp ** M&T Bank Corp MTB.N : - 2,3 % BUZZ - Les banques régionales américaines chutent après la perte surprise de New York Community Bancorp nL4N3DZ2A7 ** Brinker International Inc EAT.N : en hausse de 7,7% BUZZ - Les banques régionales américaines chutent après la perte surprise de la New York Community Bancorp nL4N3EL3WT ** Newmont Corp NEM.N : +1,9% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : + 0,8% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : + 2,4 ** Gold Fields Ltd GFI.N : +1,6% BUZZ - Les mineurs d'or en hausse avant la décision de la Fed nL4N3EL48I *otis Worldwide Corp OTIS.N : + 0,3% * Otis Worldwide Corp OTIS.N : + 0,3 BUZZ - Hausse sur les résultats du 4ème trimestre nL4N3EL44T ** Cigna Group CI.N : + 0,7 BUZZ - En hausse suite à un accord de 3,3 milliards de dollars pour l'assurance-maladie nL4N3EL49U ** Honeywell International Inc HON.O : - 0,9 BUZZ - baisse avant les résultats trimestriels nL1N3EL2EA Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 3,01 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,58 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,24 Energie .SPNY en baisse de 1,15% Finance .SPSY en baisse de 0,20% Santé .SPXHC en hausse de 0,47 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,28 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,41 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,34 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,59 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,45%