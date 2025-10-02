 Aller au contenu principal
CAC 40
8 081,26
+1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AMD, Occidental Petroleum, Bolt Biotherapeutics
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés aux indices S&P 500 et Nasdaq ont progressé tôt jeudi, un jour après que les données plus faibles que prévu sur les emplois privés ont renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt, tandis que les traders se préparaient à une session pauvre en données en raison de la fermeture du gouvernement américain. .N

** First Solar FSLR.O : BUZZ- Gains après que Jefferies a relevé son objectif de cours grâce à de solides réservations nL3N3VJ0J8

** Fair Isaac Corp FICO.N : ** Equifax Inc EFX.N : ** TransUnion TRU.N : ** Experian PLC EXPN.L : BUZZ- Les bureaux de crédit chutent après que FICO a dévoilé un nouveau modèle de licence nL3N3VJ0IO

** AMD AMD.O : BUZZ- Hausse suite à des informations selon lesquelles Intel envisage d'ajouter un rival comme client de fonderie

nL3N3VJ0K2

** Eastman Chemical EMN.N : BUZZ- Jefferies réduit son objectif de cours pour Eastman Chemical sur fond d'incertitude macroéconomique nL3N3VJ0LJ

** Bolt Biotherapeutics BOLT.O : BUZZ- baisse après le retard d'un essai thérapeutique sur le cancer nL3N3VJ0LS

** Occidental Petroleum OXY.N : BUZZ- Gains sur l'accord de vente de son activité chimique pour 9,7 milliards de dollars nL3N3VJ0MV

** Newmont Corp NEM.N : ** Barrick Gold Corp B.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ- Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot s'approche d'un record sur les paris de baisse de taux, l'incertitude politique nL3N3VJ0NU

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
237,310 CAD TSX +1,24%
AGNICO EAGLE MIN
170,190 USD NYSE +0,95%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
164,0100 USD NASDAQ +1,37%
ANGLOGOLD ASH
71,695 USD NYSE +1,95%
BARRICK MINING
47,000 CAD TSX +2,82%
BOLT BIOTHERAP
5,6600 USD NASDAQ +6,39%
EASTMAN CHEMICAL
61,940 USD NYSE -1,73%
EQUIFAX INC
253,810 USD NYSE -1,08%
EXPERIAN
3 505,000 GBX LSE -4,63%
FAIR ISAAC
1 512,060 USD NYSE +1,04%
FIRST SOLAR
224,8200 USD NASDAQ +1,95%
GOLD FIELDS
36,800 EUR Tradegate +3,37%
GOLD FIELDS SP ADR
41,750 USD NYSE -0,55%
Gaz naturel
3,48 USD NYMEX +0,87%
HARMONY GOLD MIN
16,200 EUR Tradegate +2,53%
HARMONY GOLD SP ADR
18,445 USD NYSE +1,68%
INTEL
35,9400 USD NASDAQ +7,12%
KINROSS GOLD
35,470 CAD TSX +2,69%
KINROSS GOLD
25,445 USD NYSE +2,44%
NASDAQ Composite
22 755,16 Pts Index Ex +0,42%
NEWMONT
85,940 USD NYSE +1,96%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,730 USD NYSE +0,99%
Pétrole Brent
64,97 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
61,41 USD Ice Europ -0,60%
S&P 500 INDEX
6 711,20 Pts CBOE +0,34%
TRANSUNION
82,250 USD NYSE -1,85%
