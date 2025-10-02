LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AMD, Occidental Petroleum, Bolt Biotherapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés aux indices S&P 500 et Nasdaq ont progressé tôt jeudi, un jour après que les données plus faibles que prévu sur les emplois privés ont renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt, tandis que les traders se préparaient à une session pauvre en données en raison de la fermeture du gouvernement américain. .N

** First Solar FSLR.O : BUZZ- Gains après que Jefferies a relevé son objectif de cours grâce à de solides réservations nL3N3VJ0J8

** Fair Isaac Corp FICO.N : ** Equifax Inc EFX.N : ** TransUnion TRU.N : ** Experian PLC EXPN.L : BUZZ- Les bureaux de crédit chutent après que FICO a dévoilé un nouveau modèle de licence nL3N3VJ0IO

** AMD AMD.O : BUZZ- Hausse suite à des informations selon lesquelles Intel envisage d'ajouter un rival comme client de fonderie

** Eastman Chemical EMN.N : BUZZ- Jefferies réduit son objectif de cours pour Eastman Chemical sur fond d'incertitude macroéconomique nL3N3VJ0LJ

** Bolt Biotherapeutics BOLT.O : BUZZ- baisse après le retard d'un essai thérapeutique sur le cancer nL3N3VJ0LS

** Occidental Petroleum OXY.N : BUZZ- Gains sur l'accord de vente de son activité chimique pour 9,7 milliards de dollars nL3N3VJ0MV

** Newmont Corp NEM.N : ** Barrick Gold Corp B.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ- Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot s'approche d'un record sur les paris de baisse de taux, l'incertitude politique nL3N3VJ0NU