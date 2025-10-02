Deux morts dans un attentat devant une synagogue à Manchester

Après l'attaque à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 2 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Deux personnes sont mortes et quatre ont été grièvement blessées jeudi devant une synagogue très fréquentée pour la fête de Yom Kippour à Manchester, en Angleterre, au cours d'un attentat dont l'auteur a été abattu par la police.

L'assaillant a dirigé sa voiture sur des personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park à Crumpsall, dans le nord de l'agglomération de Manchester, avant de sortir de son véhicule et de s'en prendre à elles avec un couteau.

Deux arrestations ont eu lieu à la suite de cette attaque qualifiée de terroriste par les forces de l'ordre, l'une des pires visant des Juifs en Europe depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Le Premier ministre Keir Starmer a reconnu que son pays devait "vaincre" un antisémitisme en hausse.

Selon la police, un grand nombre de personnes se trouvaient dans la synagogue au moment de l'attaque, mais l'agresseur n'a pas pu y pénétrer "grâce au courage du personnel de sécurité et des fidèles à l'intérieur". Ils y ont été confinés avant d'être évacués.

L'assaillant portait un "gilet qui avait l'apparence d'un engin explosif", mais celui-ci n'était pas "opérationnel" a ajouté la police, précisant que que les forces de l'ordre l'avaient tué par balles sept minutes après avoir reçu l'appel téléphonique signalant l'attaque à 9H30 (8H30 GMT).

Les deux morts dans l'attentat sont des membres de la communauté juive, selon la police. Quatre personnes sont hospitalisées pour des blessures graves.

Le chef de l'unité antiterroriste de la police londonienne, Laurence Taylor, a révélé que deux personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête, sans plus de précisions.

Il a ajouté ne pas pouvoir communiquer l'identité du suspect décédé pour des "raisons de sécurité".

Jeudi après-midi, des dizaines d'habitants étaient rassemblés dans la rue de la synagogue, où un important dispositif de sécurité a été déployé.

"Je suis sous le choc, c'est incompréhensible", a réagi Josh Aronson, un journaliste de 39 ans, qui vit en face de la synagogue et que la police a empêché de sortir de son domicile avant de l'évacuer jeudi matin.

- "Horrifié" -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné une "attaque barbare", son ministre des Affaires étrangères accusant Londres d'avoir échoué à endiguer la montée de l'antisémitisme dans le pays.

Des policiers à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, à la suite d'une attaque le 2 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Keir Starmer, qui a présidé une réunion gouvernementale d'urgence, a annoncé le déploiement de "moyens de police supplémentaires" pour assurer la sécurité des synagogues à travers le pays.

"Rien ne laisse présager une menace accrue" à Londres, a toutefois fait savoir la police de la capitale dans un communiqué.

Le roi Charles III a déclaré être "profondément choqué et attristé", tandis que le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Türk, s'est dit "horrifié" par l'attaque.

L'attaque s'est produite le jour de la fête juive de Yom Kippour, la plus sainte du judaïsme.

La population juive dans le Grand Manchester était évaluée à environ 28.000 personnes en 2021, selon l'organisation britannique Institute for Jewish policy Research.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Copenhague après l'attaque à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 2 octobre 2025 ( POOL / Suzanne Plunkett )

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé sur X une "attaque terroriste antisémite", et son ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a demandé aux préfets de renforcer les "lieux fréquentés par la communauté juive".

Le Royaume-Uni a connu une augmentation du nombre des incidents antisémites depuis le 7 octobre 2023.

L'organisation juive Community Security Trust (CST) en a recensé 1.521 au cours des six premiers mois de 2025, en baisse par rapport au record de 2.019 au premier semestre 2024.

Le chiffre de cette année reste toutefois le deuxième plus élevé jamais enregistré, selon l'organisation.

Cette attaque intervient à quelque jours du deuxième anniversaire de l'assaut meurtrier du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023, qui a fait 1.219 morts, en majorité des civils, d'après un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

En représailles, l'armée israélienne a déclenché une vaste offensive dans la bande de Gaza qui a fait 66.055 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.