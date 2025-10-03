Le plan de rémunération d'Elon Musk, d'un montant de 1 000 milliards de dollars, se heurte à la réticence des investisseurs et des représentants de l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'actionnaires de Tesla

TSLA.O , dont SOC Investment Group et plusieurs représentants d'État a exhorté les investisseurs à voter contre le plan de rémunération d'Elon Musk, d'un montant de 1 000 milliards de dollars, lors de l'assemblée générale de la société en novembre, a-t-on appris jeudi d'un dépôt réglementaire.

Dans la lettre adressée aux actionnaires de Tesla, la coalition - qui comprend également les trésoriers des États du Nevada, du Nouveau-Mexique et du Connecticut - a appelé les investisseurs à s'opposer à la réélection des administrateurs Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia et Kathleen Wilson-Thompson.

Le groupe a cité ce qu'il a appelé "l'acharnement" du conseil d'administration à retenir Elon Musk, affirmant qu'il a retardé les progrès sur les objectifs clés fixés lors de la dernière assemblée annuelle, et a souligné la baisse des performances opérationnelles et financières et "l'incapacité à fournir une surveillance significative en temps réel de la direction"

Bien qu'elle ait annoncé jeudi des livraisons trimestrielles record, Tesla est confrontée à des inquiétudes : l'expiration du crédit d'impôt américain pour les véhicules électriques pourrait transformer la ruée vers les véhicules en un ruissellement.

Le mois dernier, le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk, dans ce qu'il a décrit comme le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, fixant des objectifs de performance ambitieux et visant à répondre à sa volonté d'exercer un plus grand contrôle sur l'entreprise.

Parmi les fonctionnaires de l'État qui s'opposent à ce plan, on trouve le contrôleur de la ville de New York Brad Lander, qui critique depuis longtemps le conseil d'administration de Tesla et sa surveillance d'Elon Musk.

Bien que les fonds de pension de la ville ne figurent pas parmi les principaux actionnaires de Tesla et d'autres grandes entreprises, M. Lander et son personnel ont souvent participé à des campagnes de réforme qui ont orienté les débats lors des assemblées annuelles. Son mandat de contrôleur prend fin le 1er janvier 2026.

En réponse à la lettre de jeudi, Tesla a déclaré dans un post sur X que le plan d'incitation à la performance aligne la rémunération d'Elon Musk sur la création de valeur pour les actionnaires "de milliers de milliards de dollars"

"Si Elon Musk ne produit pas de résultats, il ne reçoit rien", a déclaré l'entreprise.