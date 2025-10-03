 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 936,73
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le plan de rémunération d'Elon Musk, d'un montant de 1 000 milliards de dollars, se heurte à la réticence des investisseurs et des représentants de l'État
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 00:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'actionnaires de Tesla

TSLA.O , dont SOC Investment Group et plusieurs représentants d'État a exhorté les investisseurs à voter contre le plan de rémunération d'Elon Musk, d'un montant de 1 000 milliards de dollars, lors de l'assemblée générale de la société en novembre, a-t-on appris jeudi d'un dépôt réglementaire.

Dans la lettre adressée aux actionnaires de Tesla, la coalition - qui comprend également les trésoriers des États du Nevada, du Nouveau-Mexique et du Connecticut - a appelé les investisseurs à s'opposer à la réélection des administrateurs Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia et Kathleen Wilson-Thompson.

Le groupe a cité ce qu'il a appelé "l'acharnement" du conseil d'administration à retenir Elon Musk, affirmant qu'il a retardé les progrès sur les objectifs clés fixés lors de la dernière assemblée annuelle, et a souligné la baisse des performances opérationnelles et financières et "l'incapacité à fournir une surveillance significative en temps réel de la direction"

Bien qu'elle ait annoncé jeudi des livraisons trimestrielles record, Tesla est confrontée à des inquiétudes : l'expiration du crédit d'impôt américain pour les véhicules électriques pourrait transformer la ruée vers les véhicules en un ruissellement.

Le mois dernier, le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk, dans ce qu'il a décrit comme le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, fixant des objectifs de performance ambitieux et visant à répondre à sa volonté d'exercer un plus grand contrôle sur l'entreprise.

Parmi les fonctionnaires de l'État qui s'opposent à ce plan, on trouve le contrôleur de la ville de New York Brad Lander, qui critique depuis longtemps le conseil d'administration de Tesla et sa surveillance d'Elon Musk.

Bien que les fonds de pension de la ville ne figurent pas parmi les principaux actionnaires de Tesla et d'autres grandes entreprises, M. Lander et son personnel ont souvent participé à des campagnes de réforme qui ont orienté les débats lors des assemblées annuelles. Son mandat de contrôleur prend fin le 1er janvier 2026.

En réponse à la lettre de jeudi, Tesla a déclaré dans un post sur X que le plan d'incitation à la performance aligne la rémunération d'Elon Musk sur la création de valeur pour les actionnaires "de milliers de milliards de dollars"

"Si Elon Musk ne produit pas de résultats, il ne reçoit rien", a déclaré l'entreprise.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
436,0000 USD NASDAQ -5,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après l'attaque à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 2 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )
    Deux morts dans un attentat devant une synagogue à Manchester
    information fournie par AFP 02.10.2025 23:55 

    Deux hommes ont été tués et trois grièvement blessés jeudi devant une synagogue très fréquentée pour la fête de Yom Kippour à Manchester, en Angleterre, lors d'un attentat perpétré par un Britannique d'origine syrienne qui a été abattu par la police. L'assaillant ... Lire la suite

  • Wall Street termine en hausse, portée par la tech
    Wall Street termine en hausse, portée par la tech
    information fournie par Reuters 02.10.2025 23:32 

    par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée notamment par le secteur de la technologie et alors qu'en l'absence de nouveaux indicateurs officiel en raison du "shutdown", les investisseurs se sont concentrés sur d'autres ... Lire la suite

  • Des jeunes Marocains manifestent pour réclamer des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation à Rabat, le 2 octobre 2025 ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )
    Maroc: nouvelle mobilisation de la jeunesse après une nuit meurtrière
    information fournie par AFP 02.10.2025 23:09 

    De nouvelles manifestations, initiées par le collectif de jeunes récemment créé "GenZ 212", ont eu lieu jeudi au Maroc pour le sixième jour consécutif afin de réclamer de meilleurs services de santé et d'éducation, au lendemain d'une nuit de violences ayant fait ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse, l'optimisme des investisseurs ne faiblit pas
    information fournie par AFP 02.10.2025 22:43 

    La Bourse de New York a encore atteint des sommets jeudi, soutenue par les perspectives de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed), le blocage budgétaire ("shutdown") aux Etats-Unis étant aussi bien accueilli. Les trois principaux indices de la place américaine ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank