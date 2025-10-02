Wall Street termine en hausse, portée par la tech

par Sinéad Carew et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée notamment par le secteur de la technologie et alors qu'en l'absence de nouveaux indicateurs officiel en raison du "shutdown", les investisseurs se sont concentrés sur d'autres données.

L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 78,62 points, à 46.519,72 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 4,15 points, soit 0,06% à 6.715,35 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 88,89 points, soit 0,39% à 22.844,051 points.

La fermeture partielle des activités de l'administration fédérale américaine ("shutdown"), a empêché a publication de l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, prévu ce jeudi, tandis que le rapport officiel du département américain du Travail sur les créations de postes, le chômage et les salaires, prévu vendredi, est lui aussi menacé.

Les investisseurs se sont ainsi concentrés notamment sur la dernière enquête du cabinet ADP qui montre une dégradation du marché du travail, relançant ainsi la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire de la Fed.

"Le marché examine tout cela dans le contexte des données déjà faibles sur l'emploi (publiées) ces derniers mois afin d'essayer d'évaluer la véritable voie que va suivre le marché du travail", a déclaré Jim Baird, gérant d'investissement à Plante Moran Financial Advisors.

Jim Baird a toutefois noté que, bien que l'impact d'un "shutdown" sur les marchés financiers a été minime par le passé, l'inquiétude monte.

"Etant donné la polarisation des deux partis (politiques) en ce moment, et comme ils semblent camper sur leurs positions, il ne serait pas surprenant que la situation persiste un moment", a-t-il dit.

Aux valeurs, Tesla, qui avait avancé après avoir fait état de livraisons au titre du troisième trimestre ayant dépassé les attentes du marché, a perdu du terrain après que certains analystes ont mis en garde contre les risques qui pèsent sur les ventes aux prochains trimestres en raison de l'expiration du crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars.

Le secteur de la technologie a porté les indices, aidé notamment par le record atteint par le compartiment des semi-conducteurs.

Equifax et TransUnion ont chuté après que FICO a annoncé le lancement d'un programme permettant aux prêteurs hypothécaires d'accéder aux cotes de crédit sans passer par les agences. FICO a quand à lui progressé après cette annonce.

Occidental Petroleum était à la baisse après avoir annoncé qu'il vendrait sa division pétrochimique à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars.

(Avec Sukriti Gupta; version française Camille Raynaud)