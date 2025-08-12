 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Starbucks, Resideo Technologies
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mardi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant des sommets après que les données aient montré que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt le mois prochain. .N

À 13:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 1,03% à 44 427,77. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,94% à 6 433,42, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,14% à 21 628,02.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX :

** United Airlines Holdings Inc UAL.OQ , en hausse de 9,5%

** Paramount Skydance Corp PSKY.OQ , en hausse de 8,7%

** Delta Air Lines Inc DAL.N , en hausse de 8,2%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage:

** Cardinal Health Inc CAH.N , en baisse de 7,0%

** Axon Enterprise Inc AXON.OQ , en baisse de 5,0%

** CoStar Group Inc CSGP.OQ , en baisse de 4,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N :

** WideOpenWest Inc WOW.N , en hausse de 48,8%

** 3D Systems Corp DDD.N , en hausse de 31,8%

** Green Dot Corp GDOT.N , en hausse de 30,7%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage:

** Eastman Kodak Co KODK.N , en baisse de 24,6%

** BigBear.ai Holdings Inc BBAI.N , en baisse de 20,0%

** ACV Auctions Inc ACVA.N , en baisse de 17,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O :

** 180 Life Sciences Corp ATNF.OQ , en hausse de 153,3%

** Gevo Inc GEVO.OQ , en hausse de 53,6%

** Advent Technologies Holdings Inc ADN.OQ , en hausse de 53,1%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage:

** TPI Composites Inc TPIC.OQ , en baisse de 42,0%

** Mint Incorporation Ltd MIMI.OQ , en baisse de 29,8%

** Kindly MD Inc NAKA.OQ , en baisse de 23,8%

** HanesBrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Saut après le rapport du canadien Gildan Activewear sur l'acquisition de Co nL4N3U40KP

** BigBear.ai Holdings Inc < BBAI.N >:

BUZZ - Baisse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel manqué nL4N3U40M4

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Hausse de l'objectif de cours de Piper Sandler, relevé à "surpondérer" nL4N3U40M5

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix du lingot nL4N3U40PL

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Le directeur général de la société rencontre Trump

nL6N3U40EQ

** On Holding AG < ONON.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de ventes annuelles

nL6N3U40EP

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - Hausse après que le bénéfice de base du deuxième trimestre ait dépassé les attentes nL4N3U417F

** Circle Internet Group Inc < CRCL.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL6N3U40FJ

** Chipotle Mexican Grill Inc < CMG.N >:

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Chipotle Mexican Grill à "surpondérer" nL4N3U40TO

** Cardinal Health Inc < CAH.N >:

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre et un accord de 1,9 milliards de dollars pour l'achat de Solaris Health nL4N3U418G

** Green Dot Corp < GDOT.N >:

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N3U40FZ

** USA Rare Earth Inc < USAR.O >:

BUZZ - Hausse après un accord avec Enduro pour la fourniture d'aimants en néodyme nL4N3U41A6

** WisdomTree Inc < WT.N >:

BUZZ - baisse après la vente d'une obligation convertible de 475 millions de dollars pour une acquisition nL6N3U40GF

** Open Text Corp < OTEX.O >:

BUZZ - Jefferies abaisse la note d'Open Text à 'hold' en raison d'incertitudes nL4N3U40XC

** Toll Brothers Inc < TOL.N >:

BUZZ - Wedbush réduit le PT de Toll Brothers en raison d'un ralentissement des perspectives de croissance des commandes

nL4N3U40XK

** eToro Group Ltd < ETOR.O >:

BUZZ - Hausse après que les bénéfices du T2 aient dépassé les estimations nL4N3U40X1

** Oklo Inc < OKLO.N >:

BUZZ - Hausse après que le département américain de l'énergie ait lancé le programme pilote de réacteurs nucléaires de Trump nL4N3U41CV

** Sea Ltd < SE.N >:

BUZZ - Montée en puissance après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel positif nL4N3U40ZP

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - baisse après avoir augmenté son offre d'obligations convertibles de 600 millions de dollars nL6N3U40I0

** Ligand Pharmaceuticals Inc < LGND.O >:

BUZZ - Monte après avoir offert des obligations convertibles pour 400 millions de dollars nL6N3U30FD

** Liquidia Corp < LQDA.O >:

BUZZ - Remonte après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et fait état d'une augmentation des prescriptions de médicaments nL4N3U4126

** 180 Life Sciences Corp < ATNF.O >:

BUZZ - Montée en flèche après que Peter Thiel ait révélé sa participation nL6N3U40JD

** New Fortress Energy Inc < NFE.O >:

BUZZ - baisse après avoir demandé un délai supplémentaire pour la publication des résultats du 2ème trimestre

nL4N3U4168

** Bitmine Immersion Technologies Inc < BMNR.N >:

BUZZ - La société de crypto-monnaie prévoit une vente d'actions supplémentaire de 20 milliards de dollars

nL6N3U40K6

** Mercury Systems Inc < MRCY.O >:

BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis 3 ans grâce à des résultats solides au 4ème trimestre et à des mises à jour d'analystes nL4N3U4178

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur l'extension de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

nL4N3U418M

** JetBlue Airways Corp < JBLU.O >: ** American Airlines Group Inc < AAL.O >: ** United Airlines Holdings Inc < UAL.O >: ** Delta Air Lines Inc < DAL.N >:

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines augmentent leurs tarifs en juillet nL4N3U41AP

** SPX Technologies Inc < SPXC.N >:

BUZZ - chute après avoir dévoilé une offre d'actions de 500 millions de dollars nL6N3U40LR

** Fluence Energy Inc < FLNC.O >:

BUZZ - La plus forte baisse journalière en 6 mois suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du troisième trimestre nL4N3U41AD

** BankFinancial Corp < BFIN.O >:

BUZZ - Augmente suite à un accord de rachat de 142 millions de dollars de First Financial nL4N3U024T

** On Semiconductor Corp < ON.O >:

BUZZ - Le fabricant de puces automobiles Onsemi augmente de 8,4% nL4N3U41BK

** Resideo Technologies Inc < REZI.N >:

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" nL4N3U41BT

** Starbucks Corp < SBUX.O >:

BUZZ - en hausse après que Baird Equity Research ait relevé sa note à "surperformance" nL6N3U40NH

** CNX Resources Corp < CNX.N >: ** EQT Corp < EQT.N >: ** Cheniere Energy Inc < LNG.N >: ** Williams Companies Inc < WMB.N >:

BUZZ - Les sociétés de gaz naturel sont en baisse en raison d'une production presque record et de prévisions météorologiques plus fraîches nL4N3U41CE

** Alphabet Inc < GOOGL.O >:

BUZZ - En hausse après l'offre de 34,5 milliards de dollars de Perplexity pour le navigateur Chrome nL4N3U41EB

** Spirit Aviation Holdings Inc < FLYY.N >:

BUZZ - Chute suite à des doutes sur la continuité de l'exploitation nL4N3U41FF

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 19:48:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

