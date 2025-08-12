information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 19:48

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Starbucks, Resideo Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

12 août - Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mardi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant des sommets après que les données aient montré que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt le mois prochain. .N

À 13:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 1,03% à 44 427,77. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,94% à 6 433,42, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,14% à 21 628,02.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX :

** United Airlines Holdings Inc UAL.OQ , en hausse de 9,5%

** Paramount Skydance Corp PSKY.OQ , en hausse de 8,7%

** Delta Air Lines Inc DAL.N , en hausse de 8,2%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage:

** Cardinal Health Inc CAH.N , en baisse de 7,0%

** Axon Enterprise Inc AXON.OQ , en baisse de 5,0%

** CoStar Group Inc CSGP.OQ , en baisse de 4,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N :

** WideOpenWest Inc WOW.N , en hausse de 48,8%

** 3D Systems Corp DDD.N , en hausse de 31,8%

** Green Dot Corp GDOT.N , en hausse de 30,7%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage:

** Eastman Kodak Co KODK.N , en baisse de 24,6%

** BigBear.ai Holdings Inc BBAI.N , en baisse de 20,0%

** ACV Auctions Inc ACVA.N , en baisse de 17,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O :

** 180 Life Sciences Corp ATNF.OQ , en hausse de 153,3%

** Gevo Inc GEVO.OQ , en hausse de 53,6%

** Advent Technologies Holdings Inc ADN.OQ , en hausse de 53,1%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage:

** TPI Composites Inc TPIC.OQ , en baisse de 42,0%

** Mint Incorporation Ltd MIMI.OQ , en baisse de 29,8%

** Kindly MD Inc NAKA.OQ , en baisse de 23,8%

** HanesBrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Saut après le rapport du canadien Gildan Activewear sur l'acquisition de Co nL4N3U40KP

** BigBear.ai Holdings Inc < BBAI.N >:

BUZZ - Baisse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel manqué nL4N3U40M4

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Hausse de l'objectif de cours de Piper Sandler, relevé à "surpondérer" nL4N3U40M5

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix du lingot nL4N3U40PL

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Le directeur général de la société rencontre Trump

nL6N3U40EQ

** On Holding AG < ONON.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de ventes annuelles

nL6N3U40EP

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - Hausse après que le bénéfice de base du deuxième trimestre ait dépassé les attentes nL4N3U417F

** Circle Internet Group Inc < CRCL.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL6N3U40FJ

** Chipotle Mexican Grill Inc < CMG.N >:

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Chipotle Mexican Grill à "surpondérer" nL4N3U40TO

** Cardinal Health Inc < CAH.N >:

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre et un accord de 1,9 milliards de dollars pour l'achat de Solaris Health nL4N3U418G

** Green Dot Corp < GDOT.N >:

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N3U40FZ

** USA Rare Earth Inc < USAR.O >:

BUZZ - Hausse après un accord avec Enduro pour la fourniture d'aimants en néodyme nL4N3U41A6

** WisdomTree Inc < WT.N >:

BUZZ - baisse après la vente d'une obligation convertible de 475 millions de dollars pour une acquisition nL6N3U40GF

** Open Text Corp < OTEX.O >:

BUZZ - Jefferies abaisse la note d'Open Text à 'hold' en raison d'incertitudes nL4N3U40XC

** Toll Brothers Inc < TOL.N >:

BUZZ - Wedbush réduit le PT de Toll Brothers en raison d'un ralentissement des perspectives de croissance des commandes

nL4N3U40XK

** eToro Group Ltd < ETOR.O >:

BUZZ - Hausse après que les bénéfices du T2 aient dépassé les estimations nL4N3U40X1

** Oklo Inc < OKLO.N >:

BUZZ - Hausse après que le département américain de l'énergie ait lancé le programme pilote de réacteurs nucléaires de Trump nL4N3U41CV

** Sea Ltd < SE.N >:

BUZZ - Montée en puissance après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel positif nL4N3U40ZP

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - baisse après avoir augmenté son offre d'obligations convertibles de 600 millions de dollars nL6N3U40I0

** Ligand Pharmaceuticals Inc < LGND.O >:

BUZZ - Monte après avoir offert des obligations convertibles pour 400 millions de dollars nL6N3U30FD

** Liquidia Corp < LQDA.O >:

BUZZ - Remonte après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et fait état d'une augmentation des prescriptions de médicaments nL4N3U4126

** 180 Life Sciences Corp < ATNF.O >:

BUZZ - Montée en flèche après que Peter Thiel ait révélé sa participation nL6N3U40JD

** New Fortress Energy Inc < NFE.O >:

BUZZ - baisse après avoir demandé un délai supplémentaire pour la publication des résultats du 2ème trimestre

nL4N3U4168

** Bitmine Immersion Technologies Inc < BMNR.N >:

BUZZ - La société de crypto-monnaie prévoit une vente d'actions supplémentaire de 20 milliards de dollars

nL6N3U40K6

** Mercury Systems Inc < MRCY.O >:

BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis 3 ans grâce à des résultats solides au 4ème trimestre et à des mises à jour d'analystes nL4N3U4178

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur l'extension de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

nL4N3U418M

** JetBlue Airways Corp < JBLU.O >: ** American Airlines Group Inc < AAL.O >: ** United Airlines Holdings Inc < UAL.O >: ** Delta Air Lines Inc < DAL.N >:

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines augmentent leurs tarifs en juillet nL4N3U41AP

** SPX Technologies Inc < SPXC.N >:

BUZZ - chute après avoir dévoilé une offre d'actions de 500 millions de dollars nL6N3U40LR

** Fluence Energy Inc < FLNC.O >:

BUZZ - La plus forte baisse journalière en 6 mois suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du troisième trimestre nL4N3U41AD

** BankFinancial Corp < BFIN.O >:

BUZZ - Augmente suite à un accord de rachat de 142 millions de dollars de First Financial nL4N3U024T

** On Semiconductor Corp < ON.O >:

BUZZ - Le fabricant de puces automobiles Onsemi augmente de 8,4% nL4N3U41BK

** Resideo Technologies Inc < REZI.N >:

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" nL4N3U41BT

** Starbucks Corp < SBUX.O >:

BUZZ - en hausse après que Baird Equity Research ait relevé sa note à "surperformance" nL6N3U40NH

** CNX Resources Corp < CNX.N >: ** EQT Corp < EQT.N >: ** Cheniere Energy Inc < LNG.N >: ** Williams Companies Inc < WMB.N >:

BUZZ - Les sociétés de gaz naturel sont en baisse en raison d'une production presque record et de prévisions météorologiques plus fraîches nL4N3U41CE

** Alphabet Inc < GOOGL.O >:

BUZZ - En hausse après l'offre de 34,5 milliards de dollars de Perplexity pour le navigateur Chrome nL4N3U41EB

** Spirit Aviation Holdings Inc < FLYY.N >:

BUZZ - Chute suite à des doutes sur la continuité de l'exploitation nL4N3U41FF