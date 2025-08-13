Hausse en vue en Europe après l'inflation aux États-Unis

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues mercredi dans le vert après la publication de données montrant à la fois une résilience des principales économies et la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes mais le contexte géopolitique devrait continuer de limiter le potentiel des gains.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,24% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avance de 0,40%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,32% et le Stoxx 600 en hausse de 0,33%.

Wall Street a atteint de nouveaux sommets mardi, portée par une certitude croissante que la Réserve fédérale américaine (Fed) réduira ses taux d'intérêt le mois prochain.

L'indice MSCI monde progresse mercredi pour la deuxième séance d'affilée et a touché un record à 948,54 points.

Le Nikkei japonais, de son côté, a franchi pour la première fois la barre des 43.000 points et l'ether, une cryptomonnaie, a atteint son plus haut niveau en près de quatre ans, signes de l'enthousiasme des investisseurs.

Au Japon, l'enquête "tankan" de la Banque du Japon a montré que les industriels étaient plus confiants quant à la conjoncture économique après la signature d'un accord commercial avec les Etats-Unis.

En Europe, le marché surveillera ce mercredi à 6h00 GMT les chiffres de l'inflation en Allemagne, avant des statistiques de conjoncture au Royaume-Uni, en zone euro et aux Etats-Unis jeudi et vendredi.

"Il est évident que presque toutes les bonnes nouvelles incitent les investisseurs à investir massivement sur les marchés, en particulier dans les actions technologiques, malgré leurs prix élevés", écrit dans une note Paco Chow, conseiller financier chez Moomoo.

L'enthousiasme sur le front économique n'efface pas pour autant les inquiétudes sur le front géopolitique.

A l'approche du sommet en Alaska, censé mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne (UE), à l'exception du Premier ministre hongrois Viktor Orban, ont réaffirmé mardi la nécessité pour l'Ukraine de pouvoir choisir son avenir.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, n'est pas convié à la rencontre entre les présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine, ce qui fait craindre que Moscou ne dicte des conditions de paix défavorables à l'Ukraine.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le S&P 500 et le Nasdaq touchant des records, après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Fed de baisser ses taux d'intérêt en septembre.

L'indice Dow Jones a gagné 1,10%, ou 483,52 points, à 44.458,61 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 72,31 points, soit 1,13% à 6.445,76 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 296,50 points, soit 1,39% à 21.681,904 points.

Les marchés ont pris connaissance des chiffres sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,16% à 43.206,62 points, franchissant le seuil de 43.000 points pour la première de son histoire, soutenu par des valeurs comme Renesas Electronics, Advantest ou encore Sony Group. Le Topix, plus large, prend 0,85% à 3.092,84 points, s'acheminant vers une sixième séance consécutive dans le vert, après avoir touché un niveau sans précédent à 3.097.94 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,39% et le CSI 300 progresse 0,82%. Les actions à Shanghai ont atteint un sommet de plus de trois ans et demi dans la perspective d'une baisse des taux de la Fed après la publication des chiffres de l'inflation américaine.

CHANGES/TAUX

Le dollar s'affaiblit mercredi face à un panier de devises de référence après les chiffres de l'inflation américaine. Les traders parient avec une probabilité de 95% sur une baisse des taux de la Fed dans cinq semaines.

L'euro grignote 0,03%, à 1,1677 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3497 dollar (+0,03%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable, à 4,2849%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est stable avant la publication à 08h00 GMT du rapport mensuel de l'AIE sur le pétrole. Les investisseurs attendant par ailleurs des indices sur les stocks américains de brut, tout en gardant un œil sur la rencontre de vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine .

Le Brent progresse de 0,09% à 66,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,03% à 63,19 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)