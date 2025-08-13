Brésil: Lula annonce 5,5 mds USD de crédits pour les entreprises touchées par les droits de douane

Luiz Inacio Lula da Silva à Brasilia, au Brésil, le 5 août 2025. ( AFP / EVARISTO SA )

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé mardi 5,5 milliards de dollars de crédits pour les entreprises touchées par les droits de douane américains, dans le cadre d'un plan de soutien.

Une surtaxe punitive de 50%, avec de nombreuses exceptions, frappe depuis mercredi des produits brésiliens exportés aux Etats-Unis.

Elle fait office pour Donald Trump de représailles contre les poursuites visant l'ex-président Jair Bolsonaro, son allié d'extrême droite, accusé d'avoir tenté un coup d'Etat au Brésil après sa défaite à l'élection de 2022.

Les secteurs clés du café et de la viande sont particulièrement touchés, alors que le jus d'orange, l'aviation civile, les engrais et les métaux précieux ne sont pas concernés par les droits de douane de 50%.

Selon Brasilia, 36% des exportations brésiliennes sont impactées.

"Demain (mercredi), je vais signer une mesure provisoire créant une ligne de crédit de 30 milliards de réais (5,5 milliards de dollars) pour les entreprises brésiliennes qui pourraient souffrir de préjudices à cause des droits de douane de Trump", a déclaré Lula sur une radio locale.

Les aides iront surtout aux petites entreprises, les grandes ayant de meilleures capacités de "résistance", a ajouté le président.