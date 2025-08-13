Allemagne: L'inflation confirmée à 1,8% sur un an en juillet

L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, a ralenti à 1,8% sur un an en juillet, conformément aux données préliminaires et au consensus des analystes, montrent mercredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique.

Sur un mois, cette inflation ressort en hausse de 0,4%, comme attendu par les analystes et confirmant les données préliminaires.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)