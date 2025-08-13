 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne: L'inflation confirmée à 1,8% sur un an en juillet
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 08:27

Dernier jour de shopping avant le réveillon de Noël en Allemagne

L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, a ralenti à 1,8% sur un an en juillet, conformément aux données préliminaires et au consensus des analystes, montrent mercredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique.

Sur un mois, cette inflation ressort en hausse de 0,4%, comme attendu par les analystes et confirmant les données préliminaires.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Inflation
