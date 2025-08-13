 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 769,86
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 08:57

(Actualisé avec Evoke, Banco BPM, Persimmon, Beazley et cours en avant-Bourse de Renk)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TUI TUI1n.DE - Le premier voyagiste européen a publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, à la faveur d'une offre estivale plus résiliente alors que le directeur général Sebastian Ebel estimait auparavant que 2025 pourrait être une année "difficile" pour le groupe.

* E.ON EONGn.DE - Le premier opérateur européen de réseaux électriques a appelé mercredi le régulateur allemand de l'énergie à augmenter le rendement futur des investissements dans le réseau, estimant que la première économie européenne risquait de prendre du retard dans ses initiatives de construction d'infrastructures électriques.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène a fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu, alors qu'il continue de faire face à des reports de projets dans un marché de l'hydrogène en berne.

* RENK R3NK.DE - Le fabricant allemand de boîtes de vitesses pour chars a publié mercredi un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre. Le groupe a indiqué que son carnet de commandes avait atteint 5,9 milliards d'euros à la fin du trimestre, confirmant ainsi ses prévisions pour cette année. L'action prend environ 5% en avant-Bourse.

* BRENNTAG BNRGn.DE - Le distributeur allemand de produits chimiques a confirmé mercredi sa prévision de bénéfice annuel qu'il avait abaissée en juillet en raison de l'incertitude économique et des négociations sur les droits de douane dans le monde.

* DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PBBG.DE (PBB) - La banque spécialisée dans le financement de l'immobilier a accusé mercredi une perte d'exploitation au titre du deuxième trimestre après avoir enregistré des provisions pour risques plus élevées à la suite de son retrait du marché américain.

* JENOPTIK JENGn.DE - Le groupe allemand d'électronique optique a annoncé mercredi anticiper des résultats annuels se situant dans le bas de la fourchette de ses prévisions initiales, citant des risques liés aux barrières commerciales.

* PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE - L'investisseur financier General Atlantic a cédé sa participation de 2,4% dans le groupe de médias allemand à la société d'investissement tchèque PPF, ont rapporté mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

* NUERNBERGER BETEILIGUNGS NLVGn.DE devrait envisager des offres de rachat concurrentes, a écrit mardi l'investisseur activiste 7Square dans une lettre adressée au conseil d'administration de l'assureur allemand, affirmant que l'offre attendue de VIENNA INSURANCE GROUP VIGR.VI sous-évalue le groupe.

* VESTAS VWS.CO - Le fabricant d'éoliennes a publié mercredi un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre et a maintenu ses perspectives financières pour l'année.

* BANCO BPM BAMI.MI - La troisième banque italienne mène une première étude en vue du rachat de Banca Progetto, une petite banque détenue par la société d'investissement Oaktree Capital Management, rapporte mercredi le quotidien Milano Finanza.

* PRIMARY HEALTH PROPERTIES (PHP) PHP.L , ASSURA AGRP.L - Les actionnaires d'Assura au Royaume-Uni soutiennent l'offre de PHP plutôt que celle en numéraire de KKR KKR.N , a annoncé mardi PHP, qui se bat depuis des mois avec le fonds d'investissement américain pour racheter Assura.

* EVOKE EVOK.L - Le bookmaker britannique a fait état mercredi d'un bénéfice ajusté avant impôts au titre du premier semestre, contre une perte il y a un an, à la faveur d'un contrôle strict de ses coûts et d'une forte croissance des revenus à l'international.

* PERSIMMON PSN.L - Le constructeur britannique de maisons a annoncé mercredi qu'il prévoyait de livrer environ 12.000 logements en 2026, avec une marge d'exploitation progressant à un rythme similaire à celui de 2025.

* BEAZLEY BEZG.L - L'assureur britannique a abaissé sa prévision de croissance annuelle des primes, en partie en raison d'une demande modérée dans ses activités d'assurance contre les risques cybernétiques et immobiliers.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U02UP

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

888 HOLDINGS
85,100 GBX LSE -1,50%
ASSURA REIT
49,670 GBX LSE +0,34%
BANCO BPM
11,775 EUR MIL +0,68%
BEAZLEY
852,750 GBX LSE -6,50%
BRENNTAG
55,100 EUR XETRA -0,65%
DEUT PFANDBRFBK
4,8640 EUR XETRA -8,31%
E.ON
16,0100 EUR XETRA +1,20%
EVOKE
64,300 GBX LSE +3,21%
KKR & CO
147,235 USD NYSE +3,96%
PERSIMMON PLC
1 113,250 GBX LSE -1,96%
PRIM HLTH PROP R
94,400 GBX LSE -0,47%
PROSIEBENSAT.1
7,8900 EUR XETRA +0,25%
RENK GROUP
62,190 EUR XETRA +2,35%
THYSSENKR N
9,4100 EUR XETRA -3,14%
TUI
8,0140 EUR XETRA +1,52%
VESTAS WIND BR/RG
15,400 EUR Tradegate +0,39%
VESTAS WIND BR/RG
15,2750 EUR XETRA -1,80%
VESTAS WIND BR/RG
18,2600 USD OTCBB +5,00%
VIENNA INSUR GR
47,975 EUR LSE Intl +1,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le lanceur européen Ariane 6 décolle de Kourou le 6 mars 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )
    Décollage réussi pour le lanceur européen Ariane 6 en Guyane
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:27 

    Le lanceur lourd européen Ariane 6 a décollé mardi soir du centre spatial de Kourou en Guyane française, a constaté sur place un correspondant de l'AFP. Pour son deuxième vol commercial, Ariane 6 doit mettre en orbite le satellite météorologique MetOp-SG-A1, premier ... Lire la suite

  • Le drapeau iranien flotte devant le consulat d'Iran à Istanbul le 25 juillet 2025 ( AFP / Yasin AKGUL )
    Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:20 

    L'Allemagne, le Royaume Uni et la France sont prêts à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août. Dans une lettre adressée au secrétaire général ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:09 

    Les Bourses européennes ont ouvert en terrain positif mercredi, portées par un regain d'appétit pour le risque au lendemain de la publication de chiffres sur l'inflation américaine alimentant les attentes d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). ... Lire la suite

  • Une femme s'évente lors d'une vague de chaleur à Séville le 1e 12 août 2025 ( AFP / CRISTINA QUICLER )
    Les canicules sont-elles plus dangereuses quand elles durent ?
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:08 

    Coup de chaleur, problèmes cardiovasculaires... Les effets délétères des fortes chaleurs sur l'organisme sont bien connus. Mais à quel point s'accumulent-ils quand une canicule dure longtemps, comme ce sera probablement le cas en ce mois d'août ? La réponse reste ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank