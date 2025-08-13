Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Evoke, Banco BPM, Persimmon, Beazley et cours en avant-Bourse de Renk)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TUI TUI1n.DE - Le premier voyagiste européen a publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, à la faveur d'une offre estivale plus résiliente alors que le directeur général Sebastian Ebel estimait auparavant que 2025 pourrait être une année "difficile" pour le groupe.

* E.ON EONGn.DE - Le premier opérateur européen de réseaux électriques a appelé mercredi le régulateur allemand de l'énergie à augmenter le rendement futur des investissements dans le réseau, estimant que la première économie européenne risquait de prendre du retard dans ses initiatives de construction d'infrastructures électriques.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène a fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu, alors qu'il continue de faire face à des reports de projets dans un marché de l'hydrogène en berne.

* RENK R3NK.DE - Le fabricant allemand de boîtes de vitesses pour chars a publié mercredi un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre. Le groupe a indiqué que son carnet de commandes avait atteint 5,9 milliards d'euros à la fin du trimestre, confirmant ainsi ses prévisions pour cette année. L'action prend environ 5% en avant-Bourse.

* BRENNTAG BNRGn.DE - Le distributeur allemand de produits chimiques a confirmé mercredi sa prévision de bénéfice annuel qu'il avait abaissée en juillet en raison de l'incertitude économique et des négociations sur les droits de douane dans le monde.

* DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PBBG.DE (PBB) - La banque spécialisée dans le financement de l'immobilier a accusé mercredi une perte d'exploitation au titre du deuxième trimestre après avoir enregistré des provisions pour risques plus élevées à la suite de son retrait du marché américain.

* JENOPTIK JENGn.DE - Le groupe allemand d'électronique optique a annoncé mercredi anticiper des résultats annuels se situant dans le bas de la fourchette de ses prévisions initiales, citant des risques liés aux barrières commerciales.

* PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE - L'investisseur financier General Atlantic a cédé sa participation de 2,4% dans le groupe de médias allemand à la société d'investissement tchèque PPF, ont rapporté mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

* NUERNBERGER BETEILIGUNGS NLVGn.DE devrait envisager des offres de rachat concurrentes, a écrit mardi l'investisseur activiste 7Square dans une lettre adressée au conseil d'administration de l'assureur allemand, affirmant que l'offre attendue de VIENNA INSURANCE GROUP VIGR.VI sous-évalue le groupe.

* VESTAS VWS.CO - Le fabricant d'éoliennes a publié mercredi un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre et a maintenu ses perspectives financières pour l'année.

* BANCO BPM BAMI.MI - La troisième banque italienne mène une première étude en vue du rachat de Banca Progetto, une petite banque détenue par la société d'investissement Oaktree Capital Management, rapporte mercredi le quotidien Milano Finanza.

* PRIMARY HEALTH PROPERTIES (PHP) PHP.L , ASSURA AGRP.L - Les actionnaires d'Assura au Royaume-Uni soutiennent l'offre de PHP plutôt que celle en numéraire de KKR KKR.N , a annoncé mardi PHP, qui se bat depuis des mois avec le fonds d'investissement américain pour racheter Assura.

* EVOKE EVOK.L - Le bookmaker britannique a fait état mercredi d'un bénéfice ajusté avant impôts au titre du premier semestre, contre une perte il y a un an, à la faveur d'un contrôle strict de ses coûts et d'une forte croissance des revenus à l'international.

* PERSIMMON PSN.L - Le constructeur britannique de maisons a annoncé mercredi qu'il prévoyait de livrer environ 12.000 logements en 2026, avec une marge d'exploitation progressant à un rythme similaire à celui de 2025.

* BEAZLEY BEZG.L - L'assureur britannique a abaissé sa prévision de croissance annuelle des primes, en partie en raison d'une demande modérée dans ses activités d'assurance contre les risques cybernétiques et immobiliers.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U02UP

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)