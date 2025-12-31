Les actions américaines du secteur des transports enregistrent une performance mitigée en 2025, les chemins de fer surpassant le transport routier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions américaines du secteur des transports ont enregistré une performance mitigée en 2025, les chemins de fer progressant tandis que les transporteurs de charges lourdes sont en difficulté

** Les actions de CSX CSX.N progressent de 12,9 % depuis le début de l'année; Union Pacific UNP.N grimpe de 2,2 %; Norfolk Southern NSC.N augmente de 23,6 %, sur fond de progrès vers sa fusion avec UNP

** Les principales entreprises de transport routier: Werner

WERN.O en baisse de 15,6% depuis le début de l'année; Schneider National SNDR.N chute de 8,3%; Knight-Swift Transportation KNX.N perd 0,8%

** J.B. Hunt JBHT.O en tête des entreprises de transport routier, affichant une hausse annuelle de 15% grâce à des efforts de réduction des coûts

** Parmi les opérateurs de transport de lots partiels (LTL), Old Dominion ODFL.O a baissé de 9,7 % depuis le début de l'année, tandis que Saia SAIA.O a chuté de 27,1 %

** Depuis le début de l'année, l'indice S&P 500 Transportation .SPLRCTRN a progressé de 11,1% contre une hausse de 17,3% pour l'indice S&P 500 plus large