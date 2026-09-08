Les actionnaires de Nike rejettent une proposition sur le climat soutenue par le fonds souverain norvégien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un actionnaire se demande si l'engagement de Nike est en train de s'affaiblir

* Le fabricant de vêtements de sport fait face à une baisse de ses ventes et à une perte de parts de marché

* La proposition relative à la rémunération des dirigeants est adoptée

par Danielle Kaye

Les actionnaires de Nike

NKE.N ont rejeté une proposition appelant à plus de transparence sur ses objectifs climatiques, notamment la divulgation de détails sur la manière dont le fabricant de vêtements de sport entend atteindre ses objectifs de réduction des émissions, a annoncé mardi la société.

Cette résolution des actionnaires a relancé les interrogations sur la mesure dans laquelle Nike, qui se positionne depuis des décennies comme un leader en matière de lutte contre le changement climatique, accorde la priorité à ses objectifs environnementaux alors qu’elle est confrontée à des difficultés financières, à des pressions politiques aux États-Unis et à une surveillance réglementaire mondiale concernant ses allégations environnementales trompeuses.

Basée dans l’Oregon, Nike avait déclaré en 2019 qu’elle visait à réduire ses émissions de carbone de 65 % au sein de ses propres activités et de 30 % dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.Dans un point sur l’exercice 2024, elle a indiqué que les émissions de sa chaîne d’approvisionnement avaient baissé de 11 % par rapport à un niveau de référence de 2015.

L’entreprise, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 56 milliards de dollars, n’a pas publié les résultats du vote des actionnaires.

Le fonds souverain norvégien, onzième actionnaire de Nike selon les données de LSEG, a déclaré cette semaine qu’il soutiendrait cette demande de plus grande transparence.

“ Ce n’est pas que nous pensions que Nike soit complètement à la traîne sur ce sujet. C’est plutôt que nous voulons savoir ce qui se passe réellement ”, a déclaré Giovanna Eichner, défenseure des actionnaires chez Green Century Capital Management, qui a présenté la proposition sur le climat. “ On ne sait pas clairement s’il existe le même niveau d’engagement pour atteindre ces objectifs. ”

Le rapport d’impact de Nike de 2024 détaillait ses efforts visant à utiliser du polyester et du caoutchouc recyclables et à aider les usines de sa chaîne d’approvisionnement à s’approvisionner en énergie renouvelable. L’année dernière, les détails concernant ces initiatives climatiques ont été remplacés par une liste de données sur les émissions et les déchets.

Le conseil d’administration de Nike a exhorté les actionnaires à voter contre la proposition, arguant dans un document que l’entreprise reste engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et que la direction est “la mieux placée pour déterminer les objectifs et les informations associées qui sont appropriés”.

Le fabricant de chaussures de sport est confronté à une baisse de ses ventes, à une érosion de ses parts de marché et à une offensive menée par son directeur général, Elliott Hill, pour redynamiser l’innovation produit près de deux ans après son entrée en fonction. Le cours de l’action a chuté d’environ 40 % depuis le début de l’année.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS APPROUVÉE

Mardi, les actionnaires ont finalement soutenu la proposition contestée de la société visant à approuver la rémunération des dirigeants. La rémunération totale d’Elliott Hill s’élevait à plus de 36 millions de dollars pour l’exercice 2026.

Le fonds souverain norvégien avait déclaré qu’il voterait contre la rémunération des dirigeants , arguant que le conseil d’administration de Nike “devrait veiller à ce que tous les avantages aient une justification commerciale claire”. Les conseillers en vote Glass Lewis et Institutional Shareholder Services avaient recommandé de voter contre ces rémunérations.

Une proposition émanant d’un groupe d’investisseurs conservateurs, exhortant Nike à exclure les opérations de transition de genre pour les mineurs des régimes de santé des employés, n’a pas non plus été adoptée. Cette résolution, qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large contre les employeurs, a renforcé la pression exercée sur Nike concernant ses politiques en matière de diversité.