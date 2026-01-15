Les actifs gérés par Ashmore progressent grâce à l'optimisme des marchés émergents

15 janvier - Le gestionnaire d'actifs Ashmore Group ASHM.L a annoncé jeudi une augmentation séquentielle de 8% des actifs sous gestion au deuxième trimestre, à 52,5 milliards de dollars, la résilience des marchés émergents l'emportant sur les pressions du marché américain traditionnel.