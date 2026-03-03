Conséquences des frappes américano-israéliennes sur l'Iran

Point de marchés

Quelles implications en matière d'investissement ?

La crise iranienne renforce un changement structurel que nous soulignons depuis un moment : la géopolitique redevient un facteur macroéconomique récurrent. Nous nous dirigeons vers un environnement de « désordre maîtrisé », où les chocs génèrent une rotation et une dispersion des performances plutôt qu'une orientation homogène du marché.

Nous considérons le pétrole comme le vecteur par lequel le choc se répercute sur l'économie et les marchés. Les prix actuels du pétrole intègrent déjà ce choc. Sans perturbation dans le détroit d'Ormuz, il est peu probable que les prix du pétrole se maintiennent au-dessus de 100 dollars par baril. Paradoxalement, si les prix atteignaient ces niveaux, la chute de la demande et les risques de récession freineraient rapidement cette hausse. Nous interprétons cela principalement comme une période stagflationniste temporaire, et non comme le début d'un nouveau super-cycle pétrolier.

Tant que l'approvisionnement en pétrole se poursuit, il s'agit d'une volatilité temporaire et non systémique, mais cela confirme que la géopolitique est désormais structurellement intégrée au cycle d'investissement. À court terme, cela alimente le risque d'inflation, la vigueur du dollar américain et la dispersion des performances entre classes d'actifs. La volatilité de l'énergie, l'incertitude inflationniste et la dispersion des performances entre différentes zones géographiques redeviennent des facteurs déterminants du marché.

Les importateurs de pétrole d'Asie et des marchés émergents sont confrontés à des conditions financières plus strictes et à des soldes extérieurs plus faibles. L'Europe est plus sensible au gaz en raison de niveaux de stockage plus faibles, mais cela devrait se normaliser de manière saisonnière. Les États-Unis restent relativement isolés, bénéficiant de leur statut d'exportateur d'énergie et des flux vers les valeurs refuges.

Implications pour les investissements : l'or est clairement le grand gagnant dans tous les scénarios, tandis que les actifs américains devraient rester relativement résilients. Les marchés émergents connaîtront des gagnants et des perdants : les importateurs de pétrole sont les plus vulnérables, tandis que les exportateurs de matières premières pourraient en bénéficier. Les risques de crédit sont maîtrisés, mais penchent en faveur des emprunteurs de moindre qualité.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :