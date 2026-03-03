 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Turquie: l'inflation a grimpé à 31,53% sur un an en février
information fournie par Boursorama avec AFP 03/03/2026 à 10:24

( AFP / OZAN KOSE )

( AFP / OZAN KOSE )

L'inflation a grimpé sur un an en Turquie en février à 31,53% contre 30,7% en janvier, après une baisse continue depuis plusieurs mois, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation a été de 2,96% (contre 4,8% en janvier), alimentée en particulier par le logement et l'alimentation, selon l'institut statistique turc (Tüik).

Les prix de l'alimentation ont ainsi connu une hausse de 6,8% sur un mois, et les dépenses de logement de 2,4%.

Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+55,7%), le logement (+42,3%) et l'alimentation (+36,4%).

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.

Les chiffres officiels sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), qui calculent la hausse des prix à la consommation à 54,1% sur douze mois.

Inflation

1 commentaire

  • 10:51

    Et le pire reste à venir. Surprenant de voir que les Turcs restent calmes. Attendons les élections...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Eurostat a publié mardi sa première estimation de l'inflation en février dans la zone euro ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    L'inflation en zone euro est remontée juste en dessous de 2% en février
    information fournie par AFP 03.03.2026 11:30 

    L'inflation a accéléré en février dans la zone euro, remontant à 1,9% sur un an, et s'établissant ainsi juste en dessous de l'objectif de la BCE, selon une première estimation publiée mardi par Eurostat. Le taux d'inflation est supérieur à ce que prévoyaient les ... Lire la suite

  • ( NTB Scanpix / FREDRIK HAGEN )
    Aluminium: Norsk Hydro va fermer une usine d'extrusion en France, 80 emplois menacés
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 11:26 

    Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a décidé de fermer une usine d'extrusion d'aluminium à Lucé (Eure-et-Loir), affectant quelque 80 emplois, a-t-il annoncé mardi. Cette décision n'affectera pas l'usine de recyclage d'aluminium située sur le même site, ... Lire la suite

  • Une employée dans un supermarché de Nice
    Zone euro: L'inflation s'accélère de manière inattendue en février
    information fournie par Reuters 03.03.2026 11:23 

    ‌L'inflation dans la zone ​euro a accéléré de façon inattendue en glissement ​annuel en février, montrent les ​données préliminaires publiées ⁠mardi par Eurostat. L'inflation dans ‌les 21 pays qui partagent l'euro s'est ​établie ‌à 1,9% en ⁠février sur un an, après ... Lire la suite

  • Crise au Moyen-Orient : "Le Hezbollah suicide le Liban"
    Crise au Moyen-Orient : "Le Hezbollah suicide le Liban"
    information fournie par France 24 03.03.2026 10:53 

    À la Une de la presse, ce mardi 3 mars 2026, la crise au Moyen-Orient fait toujours la Une des journaux français. La presse se concentre aussi sur le Liban, où les frappes israéliennes continuent de faire des dégâts. Ailleurs, Libération recueille les témoignages ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank