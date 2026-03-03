information fournie par Boursorama avec AFP • 03/03/2026 à 10:24

Turquie: l'inflation a grimpé à 31,53% sur un an en février

( AFP / OZAN KOSE )

L'inflation a grimpé sur un an en Turquie en février à 31,53% contre 30,7% en janvier, après une baisse continue depuis plusieurs mois, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation a été de 2,96% (contre 4,8% en janvier), alimentée en particulier par le logement et l'alimentation, selon l'institut statistique turc (Tüik).

Les prix de l'alimentation ont ainsi connu une hausse de 6,8% sur un mois, et les dépenses de logement de 2,4%.

Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+55,7%), le logement (+42,3%) et l'alimentation (+36,4%).

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.

Les chiffres officiels sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), qui calculent la hausse des prix à la consommation à 54,1% sur douze mois.