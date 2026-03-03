TotalEnergies cède à Allianz GI 50% de ses parts dans des projets de stockage par batteries en Allemagne

Logo de TotalEnergies à Nantes

TotalEnergies a annoncé mardi ‌la signature d'un accord avec Allianz Global Investors (AllianzGI), filiale de ​l'assureur et gestionnaire d'actifs allemand , pour la cession de 50% d’un portefeuille de 11 projets en construction de stockage par batteries en ​Allemagne.

Dans un communiqué, le géant pétrolier et gazier français indique que ces 11 ​projets en cours de construction, qui ⁠représentent un investissement de 500 millions d'euros pour une ‌capacité totale de 789 mégawatts (MW), seront opérationnels d’ici 2028.

"Avec cet accord, les partenaires investiront 500 millions d’euros ​dans des infrastructures énergétiques ‌cruciales pour l’Allemagne, dont 70% seront financés par ⁠de la dette", selon TotalEnergies.

Afin d'atteindre son objectif de 100 gigawatts de capacité brute installée de génération électrique renouvelable d'ici 2030, ⁠TotalEnergies s'est ‌concentré en priorité sur l'Allemagne, le plus grand marché ⁠européen de l'électricité.

Le groupe français, également très présent dans les ‌énergies renouvelables, a racheté plusieurs développeurs allemands de ⁠batteries, en vue d'équilibrer les réseaux électriques en stockant ⁠la production ‌renouvelable excédentaire lorsqu'il y a trop de vent ou de soleil, ​puis en la réinjectant lorsque ‌la demande est forte.

TotalEnergies a également régulièrement vendu avec profit 50% de ses participations ​dans des actifs renouvelables après avoir investi dans leur construction.

"Conformément à notre business model, cette transaction nous permet ⁠d'optimiser notre allocation de capital dans nos activités d’électricité intégrée et contribue à améliorer la rentabilité du secteur", a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies, cité dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Linda Pasquini et America Hernandez ; ​édité par Augustin Turpin)