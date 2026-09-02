Les acquisitions d'Eneos mettent à l'épreuve les ambitions mondiales du géant pétrolier japonais

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* Eneos accélère son expansion à l'international alors que la demande japonaise en carburants recule

* L'accord avec Chevron vise à renforcer les activités de négoce et les résultats en aval

* Selon le directeur financier, de nouvelles fusions-acquisitions devraient constituer le principal moteur de croissance

par Yuka Obayashi, Trixie Yap et Florence Tan

Le premier raffineur japonais, Eneos Holdings 5020.T , disposant d’une forte trésorerie et confronté à une baisse de la demande sur son marché intérieur, s’efforce actuellement d’étendre sa présence à l’international, mettant ainsi à l’épreuve sa capacité à diversifier ses sources de revenus et à gérer ses actifs à l’étranger.

Eneos, qui domine le marché japonais des stations-service avec 11 000 points de vente – soit la moitié du marché –, envisage de nouvelles opérations, pariant que la diversification de son activité principale dans le secteur des carburants sera plus fructueuse que son incursion déficitaire dans les énergies renouvelables il y a quelques années.

Son rachat, pour plus de 2 milliards de dollars, des actifs en aval de Chevron CVX.N en Asie, annoncé en mai, comprend une participation de 50 % dans Singapore Refining Company, qui exploite une raffinerie d'une capacité de 290 000 barils par jour. Cette opération vise à tirer parti de la croissance de la demande en Asie du Sud-Est et en Australie, et à étendre son réseau d'approvisionnement, de commercialisation et de négoce.

Puis, en août, Eneos a annoncé son intention d’acquérir le fabricant américain de butadiène TPC Holdings pour environ 200 milliards de yens (1,25 milliard de dollars), selon les analystes, ce qui en fera le troisième producteur mondial d’une matière première essentielle pour le caoutchouc synthétique et les plastiques.

RETOUR AUX FONDAMENTAUX

En étendant ses activités de raffinage, de stockage et de commercialisation hors du Japon, l’accord conclu avec Chevron permet à Eneos d’augmenter ses volumes d’échanges et de tirer davantage de valeur des flux régionaux de carburants.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas pu négocier à une échelle à la hauteur de notre taille; cette fois-ci, grâce à l’élargissement de nos actifs, nous allons en tirer pleinement parti », a déclaré à Reuters Masahiro Tanaka, directeur financier.

Selon les analystes, son concurrent japonais Idemitsu Kosan

5019.T génère des bénéfices nettement plus importants grâce à des opérations de négoce adossées à des actifs, bien qu’il soit de taille plus modeste, ce qui met en évidence une opportunité pour Eneos s’il parvient à tirer efficacement parti de son portefeuille élargi.

En s’étendant au-delà du Japon, Eneos devra faire face à un environnement commercial plus concurrentiel et plus flexible à Singapour, ont indiqué des dirigeants de deux concurrents présents dans cette plaque tournante énergétique. Ils ont souhaité rester anonymes, car ils ne sont pas autorisés à s’exprimer auprès des médias.

Cette opération pourrait aider Eneos à diversifier ses achats de brut, a déclaré un trader, car la raffinerie de Singapour utilise une gamme de qualités plus large que celles du Japon. La dépendance écrasante du pays vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient l’a exposé à des perturbations pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Dans le cadre de l’accord avec Chevron, qui, selon plusieurs sources, devrait être finalisé au deuxième trimestre 2027, Eneos rachète les activités en aval de ce géant américain dans le domaine des carburants et des lubrifiants à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, au Vietnam et en Indonésie sous la marque Caltex, ainsi qu’en Australie. L’entreprise vise un bénéfice d’exploitation d’environ 250 millions de dollars provenant de ces nouveaux actifs d’ici l’exercice 2030.

L’expansion d’Eneos intervient alors que les compagnies pétrolières du monde entier réorientent leurs capitaux vers les énergies conventionnelles après avoir donné la priorité aux investissements dans la décarbonisation, tout en se séparant de leurs actifs de raffinage. La cession par Chevron de sa participation dans la raffinerie de Singapour fait suite à la vente, l’année dernière, par Shell SHEL.L de sa raffinerie de Bukom dans cette cité-État.

En 2022, Eneos a dépensé 200 milliards de yens pour acquérir Japan Renewable Energy, mais son segment des énergies renouvelables n’a pas été rentable au cours des deux dernières années.

Parallèlement, le raffinage, traditionnellement à faible marge, est devenu beaucoup plus rentable en raison des perturbations causées par la guerre au Moyen-Orient ainsi que par les attaques de représailles de l’Ukraine contre les infrastructures énergétiques russes.

« Le verdict final dépendra de la mise en œuvre et de la capacité de l’entreprise à développer avec succès ses capacités mondiales et à tirer parti des synergies commerciales et opérationnelles attendues », a déclaré Thanh Ha Pham, analyste actions chez Jefferies.

D'AUTRES ACQUISITIONS SONT PROBABLES

Le mois dernier, M. Tanaka a indiqué qu’Eneos disposait encore d’environ 300 milliards de yens réservés à l’investissement dans le cadre de son plan triennal s’étendant jusqu’en mars 2028. Il a toutefois précisé que ce montant pourrait augmenter suite à l’introduction en bourse de JX Advanced Metals 5016.T l’année dernière et à la vente ultérieure par Eneos d’actions supplémentaires, qui ont généré environ 640 milliards de yens de recettes.

« Comme nous disposons désormais d’une marge de manœuvre financière considérablement plus importante… il est possible que le budget augmente », a-t-il déclaré.

L’accord avec Chevron va presque doubler la part des revenus d’Eneos provenant de l’étranger, la faisant passer de 16 % à 30 %. L’entreprise ayant pour objectif de porter ce chiffre à 50 % d’ici 2030, l’accord avec Chevron ne sera probablement pas le dernier investissement majeur d’Eneos à l’étranger.

Eneos a identifié le développement du gaz comme l’un des piliers de sa stratégie à moyen terme, et M. Tanaka a indiqué que les projets en amont liés au gaz naturel en Asie du Sud-Est restaient des cibles d’investissement potentielles, tandis qu’une expansion de ses activités pétrolières et autres dans la région était également envisageable.

En avril, Eneos a annoncé son intention d'acquérir une participation de 10 % dans le projet Malaysia LNG Tiga de Petronas.

« De nouvelles fusions-acquisitions constitueront probablement le principal moteur de croissance », a déclaré M. Tanaka.

(1 dollar = 159,7900 yens)