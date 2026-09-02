Commerzbank: Bettina Orlopp ne restera à la tête du groupe qu'en cas d'accord avec le conseil

Conférence de presse annuelle et résultats du quatrième trimestre de Commerzbank

La présidente du ‌directoire de Commerzbank, Bettina Orlopp, a confirmé mercredi tenir des discussions ​directes avec UniCredit, qui tente depuis plusieurs de prendre le contrôle du groupe allemand.

Elle a ajouté qu'elle ne verrait d'intérêt à ​rester en poste jusqu'à la fin de son mandat en 2029 que si ​elle parvenait à s'entendre avec ⁠le conseil de surveillance sur la stratégie.

"Tant qu'il y a ‌un accord sur la stratégie et la voie à suivre, je pense que cela constitue une ​bonne base", a déclaré ‌Bettina Orlopp lors du sommet bancaire du ⁠Handelsblatt à Francfort. "S'il devait y avoir des divergences à un moment donné, nous devrons tous agir en adultes et trouver une ⁠solution".

Elle a mis ‌en garde contre une intégration précipitée, estimant que ⁠l'incertitude profiterait aux concurrents et risquerait de nuire à ‌la fois aux clients et aux talents clés.

La dirigeante ⁠a également souligné l'importance d'une coordination étroite avec ⁠le gouvernement allemand, ‌deuxième actionnaire de Commerzbank.

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, ​a invité le directeur général ‌d'UniCredit, Andrea Orcel, à Berlin le 14 septembre, une invitation que ce dernier a ​acceptée.

UniCredit s'est assuré l'accès à jusqu'à 49,65% du capital de Commerzbank. Le gouvernement allemand, qui détient encore ⁠environ 12% de la banque depuis son sauvetage lors de la crise financière, s'est longtemps opposé à une fusion, à l'instar du conseil de surveillance de Commerzbank.

(Reportage Philipp Krach, rédigé par Ludwig Burger et Kirsti Knolle; version française par Aleksandra Kret, édité ​par Augustin Turpin)