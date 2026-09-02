La banque centrale des Pays-Bas transfère à Londres une part de ses réserves d'or d'Amérique du Nord

Forum de la BCE, à Sintra

La Banque centrale ‌néerlandaise (DNB) a annoncé mercredi avoir transféré 86 tonnes d'or ​d'Amérique du Nord vers Londres au cours des six derniers mois, précisant qu'il s'agit pour elle de mieux se préparer ​à une éventuelle crise dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

La Banque ​des Pays-Bas a ainsi transféré vers ⁠la Banque d'Angleterre 27,5% de ses réserves d'or détenues ‌pour elle par les Etats-Unis et le Canada.

"Compte tenu de l'agitation géopolitique croissante, la DNB renforce ​sa préparation aux ‌situations de crise", a déclaré la banque.

"L'or détenu ⁠auprès de la Banque d'Angleterre est considéré comme l'or le plus facilement négociable au monde et sera donc le plus ⁠facilement accessible ‌en cas de crise", a-t-elle ajouté.

La Banque d'Angleterre, à ⁠Londres, stocke l'or pour le compte de nombre de ‌banques centrales et la capitale britannique abrite la ⁠plus grande place mondiale de négoce d'or de ⁠gré à gré, ‌où les participants négocient directement entre eux plutôt que par ​l'intermédiaire d'une bourse.

La BoE ‌n'a pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaires.

Le transfert de l'Amérique ​du Nord vers la Grande-Bretagne n'a pas modifié le volume des réserves d'or néerlandaises, qui demeurent à ⁠612,4 tonnes. Les Pays-Bas entreposent désormais 32% de leur or à Londres, près de 31% sur leur territoire et 37% répartis à parts égales entre les Etats-Unis et le Canada.

(Bart Meijer à Amsterdam et Polina Devitt à Londres, Version française ​Benoit Van Overstraeten)