Leonardo fournira 4 avions de patrouille maritime C-27J à l'Arabie saoudite
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 11:38
Leonardo annonce la signature d'un contrat avec le ministère de la Défense d'Arabie saoudite pour la fourniture de 4 avions C-27J en version Maritime Patrol Aircraft (MPA). Les livraisons à la Royal Saudi Naval Forces, qui devient le 21e opérateur mondial du modèle, doivent débuter en 2029.
Ces appareils permettront de faire face aux menaces sous-marines et de surface, d'assurer des missions de recherche et sauvetage (Search and Rescue, SAR), ainsi que des opérations de transport et de largage. Il s'agit de la première acquisition du C-27J MPA intégrant une capacité d'emport de systèmes d'armes maritimes.
Ce contrat s'inscrit dans le prolongement d'une commande passée à l'été 2025 pour 2 appareils destinés à la lutte contre les incendies, au transport de fret et aux évacuations médicales, portant à 6 le nombre total de C-27J commandés par des utilisateurs saoudiens.
Le titre Leonardo progresse de plus de 2% à Milan ce matin et affiche une hausse de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|55,420 EUR
|MIL
|+2,48%
A lire aussi
-
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a achevé lundi sa tournée européenne en souhaitant lundi à Budapest - au nom de Donald Trump - le "succès" de son allié hongrois, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, en vue des élections législatives prévues ... Lire la suite
-
Le produit intérieur brut (PIB)de la Suisse a progressé de 0,2% au quatrième trimestre de 2025 par rapport au trimestre précédent, porté par une faible croissance du secteur des services, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie. Au troisième ... Lire la suite
-
Corruption en Ukraine : un ancien ministre soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle
Selon les enquêteurs, quelque 7,4 millions de dollars (environ 6,2 millions d'euros) ont été transférés sur des comptes bancaires appartenant à la famille de Guerman Galouchtchenko, cet ancien ministre arrêté dimanche. Il a été arrêté dimanche 15 février, alors ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer