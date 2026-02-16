 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Leonardo fournira 4 avions de patrouille maritime C-27J à l'Arabie saoudite
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 11:38

Le groupe italien renforce sa présence dans le Royaume avec un nouveau contrat portant sur des capacités avancées de surveillance et de lutte en mer.

Leonardo annonce la signature d'un contrat avec le ministère de la Défense d'Arabie saoudite pour la fourniture de 4 avions C-27J en version Maritime Patrol Aircraft (MPA). Les livraisons à la Royal Saudi Naval Forces, qui devient le 21e opérateur mondial du modèle, doivent débuter en 2029.

Ces appareils permettront de faire face aux menaces sous-marines et de surface, d'assurer des missions de recherche et sauvetage (Search and Rescue, SAR), ainsi que des opérations de transport et de largage. Il s'agit de la première acquisition du C-27J MPA intégrant une capacité d'emport de systèmes d'armes maritimes.

Ce contrat s'inscrit dans le prolongement d'une commande passée à l'été 2025 pour 2 appareils destinés à la lutte contre les incendies, au transport de fret et aux évacuations médicales, portant à 6 le nombre total de C-27J commandés par des utilisateurs saoudiens.

Le titre Leonardo progresse de plus de 2% à Milan ce matin et affiche une hausse de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

LEONARDO
55,420 EUR MIL +2,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank