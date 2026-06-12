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Leonardo décroche 15 projets dans le cadre du Fonds européen de défense 2025
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 11:14

Le groupe italien renforce sa position dans la défense européenne grâce à un taux de succès élevé et plus de 64 MEUR de financements obtenus.

Leonardo annonce que 15 de ses 18 propositions ont été retenues dans le cadre du Fonds européen de défense (EDF) 2025, dont 11 projets de développement capacitaire et 4 projets de recherche.

Parmi les initiatives sélectionnées figurent deux projets pilotés par le groupe : ASIMOV, consacré aux opérations et services en orbite pour la défense européenne, et ANEMOS, qui vise à développer de nouvelles solutions de communication radio et d'interopérabilité.

Le groupe a obtenu plus de 64 MEUR de financements européens, dont 51 MEUR pour le développement capacitaire et 13 MEUR pour la recherche. En incluant ses filiales, la part totale des financements attribués atteint environ 84 MEUR.

Leonardo souligne que ces résultats confortent sa position parmi les principaux acteurs industriels européens des programmes EDF et s'inscrivent dans son plan industriel axé sur les technologies permettant les opérations multi-domaines.

Les projets retenus couvrent notamment le combat aérien collaboratif, les systèmes terrestres de nouvelle génération, les capacités navales, la cybersécurité, l'entraînement interopérable ainsi que des technologies clés telles que les radars 4D, les capteurs infrarouges et les composants électroniques avancés.

Le titre Leonardo évolue à l'équilibre ce matin à Milan.

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