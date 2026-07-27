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Leonardo confirme sa conformité à la nouvelle norme anticorruption
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 15:33
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Le groupe italien de défense renforce son dispositif de gouvernance après avoir obtenu la validation de son système de management anticorruption par l'organisme certificateur RINA.

Leonardo annonce avoir achevé avec succès la transition vers la nouvelle norme dite "ISO 37001:2025" à l'issue de son audit annuel de surveillance réalisé par RINA, confirmant l'efficacité de son système de management de lutte contre la corruption.

L'évaluation valide les contrôles mis en place pour prévenir la corruption et reconnaît la capacité du groupe à intégrer de nouveaux enjeux, notamment liés au changement climatique ainsi qu'à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts.

Francesco Macrì, président de Leonardo, souligne que cette certification "renforce le parcours engagé" en faveur d'une approche de la conformité plus intégrée, fondée sur l'éthique, la transparence et la responsabilité. Plus de 100 collaborateurs ont participé aux travaux d'audit, avec, pour la première fois, l'implication directe des représentants anticorruption des différentes divisions.

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