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Legrand relève son objectif de croissance 2026 avec la demande dans les centres de données
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 07:30
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Legrand LEGD.PA a relevé mercredi son objectif annuel de croissance de ses ventes après une hausse de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, porté les centres de données ("data centers").

Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment anticipe désormais une croissance de ses ventes comprise entre 16 et 19% en 2026, contre une fourchette de 10-15% attendue précédemment.

Sur le premier semestre de son exercice, le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros, en hausse de 13,1% sur un an et au-dessus des attentes de 5,3 milliards d'euros des analystes, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Cette croissance s'est principalement concentrée aux États-Unis, qui ont constitué 44,4% du chiffre d'affaires du groupe.

"Les data centers représentent quasiment la moitié d'un chiffre d'affaires américain sur une base annuelle. Donc on y est surreprésenté et c'est une des raisons pour lesquelles, sur le semestre, l'Amérique du nord fait beaucoup plus de croissance que le reste du monde", a déclaré Benoît Coquart, directeur général, lors d'un appel avec les journalistes.

Legrand a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 1,12 milliard d'euros sur la période, conformément aux prévisions des analystes.

Avec seulement 30% des ventes liées aux centres de données réalisées hors des États-Unis, l'Europe reste tributaire de l'activité de Legrand dans le secteur de la construction.

"On ne voit pas aujourd'hui vraiment de reprise dans le marché du bâtiment, que ce soit en Europe ou aux États-Unis", a toutefois déclaré Benoît Coquart.

Bien que le groupe n'ait constaté aucun impact direct du conflit au Moyen-Orient, il a fait état d'une hausse du prix des matières premières et des composants.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Mathias de Rozario et Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)

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