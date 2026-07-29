Legrand relève ses objectifs après une croissance record au 1er semestre grâce aux centres de données

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le fabricant de matériel électrique Legrand a annoncé mercredi relever ses objectifs annuels après un premier semestre marqué par une croissance record de ses ventes, portées par les centres de données et les acquisitions.

Son bénéfice net a progressé de 11,2% à 698 millions d'euros par rapport au premier semestre 2025, et son chiffre d'affaires, de 13,1% à 5,4 milliards.

En excluant l'impact négatif lié aux variations des devises, le chiffre d'affaires aurait même crû de 17%, un "record", selon le communiqué du groupe.

"Nous enregistrons sur le semestre à nouveau une croissance record de nos ventes ainsi qu'un excellent niveau de rentabilité", a déclaré Benoît Coquart, le directeur général de Legrand lors d'une conférence téléphonique.

"Nous poursuivons avec détermination le déploiement de notre plan stratégique à 2030" et "nous relevons nos objectifs pour l'année 2026", a ajouté le patron du groupe basé à Limoges.

Pour l'année 2026, Legrand vise désormais une croissance de ses ventes (hors effets de change) comprise entre 16% et 19% (contre 10% à 15% précédemment).

La croissance organique serait comprise entre 8% et 10% (contre 4% à 7% prévus auparavant) tandis que la croissance par acquisition serait de l'ordre de 8% (contre 6% à 8% annoncés précédemment).

L'objectif de marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) reste inchangé, à 20,5% à 21% des ventes.

Le chiffre d'affaires a été en particulier tiré par la croissance supérieure à 30% de l'activité pour les centres de données qui représentent désormais un tiers du total du groupe).

De plus, Legrand a depuis le début de l'année effectué sept acquisitions, dont une annoncée mercredi, celle d'Axel Health, présenté comme le leader finlandais des solutions de gestion du parcours patients pour les établissements de santé.

L'entreprise basée à Espoo, en Finlande, emploie une cinquantaine de personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros. Cette acquisition s'ajoute à celles d'Enovation et de Performation aux Pays-Bas qui viennent renforcer le pôle Legrand Care dans les solutions de santé connectée.

Au total, ces sept acquisitions viennent ajouter environ 450 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel cumulé, selon Benoît Coquart.

Les équipements pour le bâtiment, activité historique du groupe, ont eux enregistré une "petite croissance organique", selon Benoît Coquart. "Clairement, la dynamique reste assez molle et on ne voit pas aujourd'hui vraiment de reprise", a-t-il indiqué.

Certains segments font mieux que d'autres, notamment ceux liés à la transition énergétique à la faveur de la bascule des énergies fossiles vers l'électricité, ce qui entraîne des ventes de produits comme des transformateurs ou des disjoncteurs.

"Tout ça va un petit peu mieux que les produits les plus traditionnels, mais dans l'ensemble, le marché du bâtiment reste assez mou", a résumé Benoît Coquart.

Par zones géographiques, la région Amérique du Nord et Centrale a été la plus dynamique, avec une croissance organique de 24%, tandis que les ventes en Europe ont enregistré un repli de 2,4% et que celles dans le reste du monde ont progressé de 2,3%.

Enfin, le conflit au Moyen-Orient a eu un impact direct "assez limité", selon le dirigeant. "Les chantiers continuent" dans la région, a-t-il indiqué en faisant état en revanche d'un impact indirect dû à la hausse du prix des matières et des composants liés au pétrole et ses dérivés comme le plastique.