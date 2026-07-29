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Legrand relève ses attentes de croissance pour 2026
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 08:06
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Tenant compte de la performance réalisée au 1er semestre et du contexte macroéconomique mondial à ce jour, Legrand annonce viser désormais, pour l'année 2026, une croissance de ses ventes (hors effets de change) comprise entre 16% et 19%, contre une fourchette précédente de 10% à 15%.

Cette nouvelle prévision comprend une croissance organique comprise entre 8% et 10% (contre une fourchette précédente de 4% à 7%) et une croissance par acquisition de l'ordre de 8% (contre une fourchette précédente de 6% à 8%).

Néanmoins, le spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment laisse inchangée sa prévision d'une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) comprise entre 20,5% et 21,0% des ventes pour l'ensemble de l'année.

Sur les six premiers mois de 2026, Legrand publie un résultat net part du groupe en progression de 11,2% à 698,2 MEUR, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée après acquisitions de 20,8%, à comparer à 21,0% au 1er semestre 2025.

Le chiffre d'affaires de Legrand a augmenté de 13,1% par rapport à la même période de 2025, pour atteindre 5 400,3 MEUR, avec des ventes en hausse organique de 9,8%, un effet de périmètre sur le semestre de 6,9% et un impact de change de -3,7%.

"Sur le 1er semestre 2026, Legrand affiche une croissance record de 17% hors change, tirée par les centres de données, les offres liées à la transition énergétique ainsi que les acquisitions", met ainsi en avant le directeur général Benoît Coquart.

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