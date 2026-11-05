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Legrand relève à nouveau ses objectifs annuels et dépasse les attentes sur les neuf mois
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 07:30

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par Etienne Breban et Mathias de Rozario

Legrand LEGD.PA a relevé jeudi ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 12,7% sur les neufs premiers mois de son exercice, largement au-dessus des attentes avec les États-Unis et les centres de données ("data centers").

Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment table désormais sur une croissance annuelle de ses ventes comprise entre 20% et 22%, dont une croissance organique comprise entre 11% et 13%. Le groupe avait déjà réhaussé ses objectifs en juillet.

Sur la période janvier-septembre, Legrand affiche un chiffre d'affaires de 8,33 milliards d'euros, au-dessus de l'estimation consensuelle des analystes de 8,08 milliards d'euros, selon un sondage réalisé par l'entreprise.

Les ventes aux États-Unis, qui représentent près de 45% du chiffre d'affaires de Legrand, progressent de 28,7% à structure et taux de change constants sur les neuf premiers mois de l'année, avec 32,7% sur le troisième trimestre, porté notamment par "la forte dynamique des offres dédiées aux centres de données", selon un communiqué.

Le directeur général de Legrand, Benoît Coquart, a déclaré aux journalistes qu'au-delà du marché américain, "il y a une vraie volonté de beaucoup de pays de se doter de leur propre infrastructure d'intelligence artificielle."

"L'IA est devenue un sujet de souveraineté et donc il y a à venir la construction d'infrastructures data centers dans la plupart des pays au monde", élabore-t-il. "Personne ne peut passer à côté de cette vague."

"Je suis très optimiste sur le fait que des zones comme l'Europe, comme l'Asie du sud-est, comme l'Afrique, comme l'Amérique du Sud, vont connaître de belles croissances parce que les projets arrivent", a-t-il confié à Reuters lors d'un entretien.

VERS DES "DATA CENTERS PLUS VERTUEUX" ?

Interrogé par Reuters au sujet de la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis et l'impact que cela pourrait avoir sur les centres de données dans le pays, Benoît Coquart a estimé que cela ne se traduira pas par une baisse du marché.

Les centres de données ont été entre autres le thème de la campagne dans de nombreux États américains, leur consommation en eau et énergie étant notamment critiquée.

Jugeant ces questions "complètement légitimes", Benoît Coquart a relevé le "positif" de cette "vague bleue" en soulignant les possibles solutions plus économes en énergie qui intègrent plus de produits recyclés avec de la génération sur site.

"Cette thématique qui a fait partie de la campagne électorale aux États-Unis (...) pourrait se traduire par des data centers plus vertueux, et ça c'est plutôt à l'avantage de Legrand."

Le groupe a relevé en septembre ses prévisions à moyen terme grâce aux centres de données, tablant sur une hausse organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% de 2027 à 2030, contre une fourchette de 3% à 5% annoncée en 2024.

(Rédigé par Etienne Breban et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)

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