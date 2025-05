Légère baisse en vue des marchés européens, Ubisoft et Vallourec en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en petite baisse ce jeudi à l'ouverture de la séance, dans l'attente de plusieurs statistiques. Le CAC 40 devrait perdre 0,38%. Le PIB au Royaume-Uni, en rythme annuel, au premier trimestre s'élève à 1,3% contre 1,2% attendu. Les données sur le PIB au premier trimestre en zone euro seront publiées à 11h00. Aux Etats-Unis, les données sur les ventes au détail en avril et celles sur les prix à la production sur le même mois seront connus à 14h30. Côté valeurs, les résultats annuels d'Ubisoft et ceux trimestriels de Vallourec feront réagir les marchés.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Euronext

Euronext a dévoilé des profits en forte hausse au premier trimestre grâce à la volatilité élevée sur les marchés. Le bénéfice net est ressorti à 164,8 millions d'euros, en hausse de 17,9% sur un an. L'Ebitda ajusté a augmenté de 17% à 294,10 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 64,1%, en amélioration de 1,9 point en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 284 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 164,5 millions d'euros, en hausse de 7,2% en données comparables.

Jacquet Metals

Au premier trimestre 2025, les ventes de Jacquet Metals s’élèvent à 511 millions d’euros, inférieures de 8,5% à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute s'élève à 119 millions d’euros et représente 23,4% du chiffre d’affaires contre 20,3% au premier trimestre 2024. La pression exercée sur la marge brute par la baisse des prix moyens de vente a été compensée par la baisse des prix moyens des stocks. Dans ces conditions, l’Ebitda courant s’établit à 24 millions d’euros, représentant 4,8% du chiffre d’affaires contre 19 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Ubisoft

Sur l'exercice 2024/2025, clos fin mars, Ubisoft a essuyé une perte opérationnelle ajustée de 15,1 millions d’euros contre un profit de 401,4 millions d’euros sur l’exercice précédent. Le free cash flow est ressorti à 127,7 millions d’euros alors qu’il était négatif à hauteur de 509,4 millions d’euros sur l’exercice 2023/2024. Il a été soutenu par une trésorerie provenant des activités opérationnelles (non-IFRS) de 169 millions d’euros, signale l’éditeur de jeux vidéo. Ce dernier anticipait un résultat opérationnel ajusté et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre.

Vallourec

Au premier trimestre 2025, le résultat d'exploitation de Vallourec ressort à 207 millions d'euros, en baisse de 3% par rapport au quatrième trimestre 2024 (214 millions d'euros). Le groupe affichait un résultat d'exploitation de 235 millions d'euros il y a un an à la même période. Le résultat net s'élève à 86 millions d'euros contre 105 millions d'euros au premier trimestre 2024. Entre janvier et mars 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 991 millions d'euros contre 990 millions d'euros un an avant.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB au Royaume-Uni, en rythme annuel, au premier trimestre s'élève à 1,3% contre 1,2% attendu. En mars, il ressort, en rythme annuel, à 1,1% contre un consensus de 1%.

L'indice WPI des prix de gros en Allemagne en avril ressort à -0,1% en rythme mensuel. Il était attendu en hausse de 0,2% après une baisse de 0,2% le mois dernier.

En France, les données sur l'inflation en avril seront publiées à 8h45.

Les données sur le PIB au premier trimestre en zone euro seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes au détail en avril seront connues à 14h30 en même temps que l'indice manufacturier de la Fed de New-York en mai, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mai, les données sur les prix à la production en avril et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en avril seront publiées à 15h15. Elles seront suivies à 16h00 des données sur les stocks des entreprises en avril et de l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mai.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz américains seront dévoilées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,24% à 1,1205 dollar.

Hier à Paris

Après 4 hausses consécutives pour beaucoup de grands indices européens comme le CAC 40 ou le Dax, une petite consolidation s’est imposée. Les investisseurs ont profité de cette séance, vierge de tout indicateur macroéconomique d’importance, pour marquer une pause et se concentrer sur les publications d’entreprises. Demain, ils auront de nombreuses statistiques à digérer, mais aussi les trimestriels d’Engie ou Vallourec. Aujourd’hui Bouygues et Trigano ont été en hauss, contrairement à Alstom et Atos. Le CAC 40 cède ce soir 0,47 % à 7 836, points, et l’Eurostoxx perd 0,33 %, à 5 398,07 points.

Hier à Wall Street

Les marches actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les Etats-Unis ont annoncé que la compagnie aérienne Qatar Airways a passé une commande à Boeing portant sur 210 avions pour une valeur de 96 milliards de dollars. "C'est la plus importante commande d'avion dans l'histoire de Boeing", a déclaré le président Donald Trump lors de sa visite au Qatar. Côté valeurs, American Eagle a reculé après l'abandon de ses objectifs annuels. Le Dow Jones a perdu 0,21% à 42051,06 points. De son côté, le Nasdaq a gagné 0,72% à 19146,81 points, enregistrant une sixième séance de suite dans le vert.