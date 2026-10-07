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Leech, ancien gestionnaire vedette de fonds obligataires américains, condamné à une amende par la SEC après avoir plaidé coupable dans une affaire de « cherry-picking »
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 00:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kenneth Leech, l'ancien gestionnaire obligataire vedette qui a plaidé coupable d'entrave à une enquête de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) sur des allégations de « cherry-picking », devra s'acquitter d'une amende de 3 millions de dollars pour régler la procédure civile engagée par l'autorité de régulation dans cette affaire, a annoncé mardi la SEC.

* L'amende infligée à Leech s'ajoute à la sanction civile de 100 millions de dollars que son ancien employeur, Western Asset Management Co (Wamco), a accepté de payer en juin pour régler les poursuites civiles engagées par la SEC, qui lui reprochait de ne pas l'avoir correctement supervisé

* Le « cherry-picking » consiste à attribuer les transactions rentables à des investisseurs privilégiés et les transactions déficitaires à d’autres investisseurs. Selon les autorités, le stratagème présumé de M. Leech portait sur plus de 600 millions de dollars et s’est déroulé de janvier 2021 à octobre 2023

* L'accord conclu mardi doit être approuvé par le tribunal et permettrait de restituer 103 millions de dollars aux investisseurs lésés, a précisé la SEC

* M. Leech et Wamco n’ont pas reconnu avoir commis d’infraction. Les avocats de M. Leech n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires

* Les autorités ont accusé M. Leech d’avoir attendu de voir comment les transactions se comportaient lors de leur premier jour avant de les attribuer rétroactivement à ses clients, afin de gonfler le chiffre d’affaires de Wamco et sa propre rémunération

* Leech aurait orienté les meilleures transactions vers les portefeuilles « Macro Opportunities », qui, selon lui, reflétaient ses meilleures idées, et les moins bonnes vers les portefeuilles « Core » et « Core Plus »

* Les procureurs ont accusé M. Leech d’avoir menti lors de son témoignage sous serment devant la SEC en répondant par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé s’il avait « une répartition en tête » au moment de passer les ordres

* Leech a plaidé coupable en juin d’un chef d’accusation d’entrave à la justice et risque entre six et douze mois de prison selon les recommandations des lignes directrices fédérales en matière de peines. Les procureurs ont abandonné quatre chefs d’accusation de fraude

* Wamco fait partie de Franklin Resources BEN.N , dont les marques comprennent Franklin Templeton

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