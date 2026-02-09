Le Viêt Nam attribue à PowerChina et Lilama un contrat de 974 millions de dollars pour la construction d'une centrale électrique fonctionnant au GNL

L'entreprise publique vietnamienne EVN a attribué un contrat d'une valeur de 974 millions de dollars à un consortium composé de PowerChina et de Lilama pour la construction d'une centrale électrique alimentée au GNL, a déclaré EVN lundi.

La centrale Quang Trach II, située dans la province centrale de Quang Tri, aura une capacité de 1 612 mégawatts, a indiqué EVN dans un communiqué.

Le pays d'Asie du Sud-Est cherche à augmenter sa capacité de production d'électricité pour suivre l'expansion de son économie, qui a connu une croissance de 8 % l'année dernière.

"Cette centrale contribuera à garantir la sécurité énergétique, à améliorer la fiabilité du système électrique et à respecter les engagements du Viêt Nam en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre", a déclaré EVN.

Le Viêt Nam, où les centrales au charbon représentent plus de 40 % de la production d'électricité, s'est engagé à réduire ses émissions à zéro d'ici à 2050.

La centrale utilisera des turbines de General Electric Vernova, a indiqué EVN. L'entreprise a déclaré le mois dernier que la centrale serait pleinement opérationnelle d'ici 2030.