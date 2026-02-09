Nouvelle acquisition pour Eli Lilly (Orna Therapeutics)
Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Orna pourraient recevoir jusqu'à 2,4 milliards de dollars en numéraire, incluant un paiement initial ainsi que des paiements ultérieurs conditionnés à l'atteinte de certains jalons de développement clinique.
Orna Therapeutics développe une nouvelle classe de traitements utilisant l'ARN circulaire modifié associé à de nouvelles nanoparticules lipidiques, permettant au corps du patient de produire lui-même des thérapies cellulaires capables de traiter la maladie sous-jacente.
Le programme principal de la société est une thérapie prête pour les essais cliniques et conçue pour traiter les maladies auto-immunes liées aux cellules B.
