Le Venezuela fait avancer ses accords avec Shell, notamment concernant le gisement gazier de Loran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la citation de la présidente Rodriguez, détails aux paragraphes 4 à 7)

* Shell et BP participent au développement du gisement de Loran

* Shell va lancer des appels d'offres pour des projets pétroliers et gaziers

* Le brut sera utilisé comme diluant et alimentera les raffineries nationales

par Deisy Buitrago

Le Venezuela a signé jeudi cinq accords avec le géant pétrolier britannique Shell SHEL.L afin de faire avancer des projets pétroliers et gaziers, notamment la participation de la société au très convoité gisement de gaz offshore de Loran, d'une capacité de 7 000 milliards de pieds cubes, a déclaré le gouvernement. Le pays avait signé plus tôt cette année des accords préliminaires pour ces projets et d'autres avec Shell, l'une des rares grandes entreprises étrangères à avoir rapidementtiréparti des nouvelles opportunités d'investissement énergétique au Venezuela après la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis en janvier.

Cette fois-ci, les parties ont obtenu la participation de Shell à Loran, un gisement qui s'étend dans les eaux de Trinité-et-Tobago. Elles ont également conclu une alliance technique donnant le feu vert à l'approvisionnement et à l'augmentation de la production sur les champs pétroliers de Monagas Nord, ainsi qu'un accord distinct pour l'achat d'équipements et de pièces visant à réduire le torchage de gaz.

Loran et un autre projet gazier vénézuélien impliquant Shell, le Dragon de 4,2 TCF, devraient permettre à ce pays d'Amérique du Sud de lancer ses exportations de gaz offshore, dont il dispose de réserves abondantes à exploiter, en commençant par des livraisons à Trinité-et-Tobago pour transformation en gaz naturel liquéfié.

Ces accords propulsent Shell, qui s'était retirée de projets et avait fermé ses bureaux au Venezuela, en tête de la liste des partenaires de la société d'État PDVSA pour les développements énergétiques clés.

“Nous franchissons une étape historique en signant cette licence pour la première phase du plan de développement du gisement de Loran”, a déclaré la présidente par intérim Delcy Rodriguez lors de la cérémonie de signature, diffusée à la télévision d'État.

Le pétrole issu des gisements qui seront exploités par Shell augmentera la disponibilité de diluants pour la production du brut Merey, produit phare du pays destiné à l’exportation, et pour son approvisionnement aux raffineries nationales, a indiqué le gouvernement dans son communiqué.

La société britannique BP BP.L devrait également participer au gisement de gaz de Loran et au projet gazier offshore voisin de Cocuina-Manakin, selon des accords distincts signés en avril avec le gouvernement vénézuélien.