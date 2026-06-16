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Le Venezuela et General Electric signent un accord de coopération dans le domaine de l'approvisionnement en électricité
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (D'après la télévision d'État)

Le gouvernement vénézuélien et la filiale locale du conglomérat américain General Electric, GE.N , ont signé unprotocole d'accord, a diffusé lundi la télévision d'État vénézuélienne. La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré avoir demandé à ses équipes de formaliser le contrat dès que possible afin de commencer les travaux qui devraient permettre de disposer d'un gigawatt d'énergie dans les 24 premiers mois et de plus de 5 gigawatts sur quatre ans.

"Il s’agit d’une étape historique pour le Venezuela, qui nous permettra de rétablir un service aussi essentiel à la vie d’un pays que son approvisionnement en électricité", a-t-elle déclaré lors d’une annonce, aux côtés du directeur de la division énergie de GE Vernova, Eric Gray.

Mme Rodriguez n'a pas précisé le montant qui serait consacré à cet accord.

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