Un bombardier B-52 de l'armée de l'air américaine s'est écrasé en flammes en Californie, tuant les huit membres d'équipage à bord

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* Le Stratofortress, construit par Boeing, effectuait une mission d'entraînement de routine

* Ce bombardier stratégique est conçu pour transporter des armes nucléaires et conventionnelles

* Cet incident marque le premier crash d'un bombardier B-52 depuis 2016

(Ajouts: Boeing confirme que deux de ses employés figurent parmi les victimes et fournit plus de détails sur l'accident et l'avion, paragraphes 3-4 et 11-14) par Steve Gorman et Phil Stewart

Un bombardier B-52 Stratofortress de l'armée de l'air américaine s'est écrasé lundi lors de son décollage à la base aérienne d'Edwards, dans le désert de Mojave, en , en Californie du Sud, s'enflammant et tuant les huit membres d'équipage à bord, ont déclaré des responsables de l'armée de l'air.

Cet avion à réaction à huit moteurs, conçu pour transporter un large éventail de bombes nucléaires et conventionnelles, effectuait une mission d'essai de routine lorsqu'il s'est écrasé sur la piste d'Edwards juste après avoir décollé, a déclaré le colonel James Hayes de l'armée de l'air lors d'une conférence de presse quelques heures plus tard.

Un immense panache de fumée noire s'élevant du lieu de l'accident était visible à des kilomètres à la ronde immédiatement après l'accident.

Il a précisé que l'« équipage mixte » à bord de l'avion était composé de civils du gouvernement, de sous-traitants du gouvernement et de militaires en uniforme. Le géant de l'aérospatiale Boeing BA.N , qui a conçu et construit l'avion, a déclaré que deux de ses employés figuraient parmi les victimes.

Ce vol avait pour but de soutenir un programme de modernisation des radars, a déclaré Hayes aux journalistes. La cause de l'accident était inconnue et faisait l'objet d'une enquête, a-t-il ajouté.

Les responsables de l'armée de l'air n'ont pas révélé l'identité des victimes, indiquant qu'ils étaient encore en train d'avertir leurs proches.

Des images aériennes de la scène de l'accident, à environ 100 miles (161 km) au nord de Los Angeles, montraient une zone carbonisée et fumante du désert, plus grande qu'un terrain de football, tandis qu'un véhicule d'urgence circulait le long du périmètre du site. De loin, aucun gros débris n'était visible sur les images.

Hayes a déclaré que l'accident avait rapidement été « jugé mortel ».

En raison des dommages causés à la piste, a-t-il déclaré, « nous suspendons toutes les opérations à la base aérienne d’Edwards » au moins jusqu’à mardi, ajoutant qu’aucune opération en dehors de la base ne serait suspendue.

Edwards, un vaste centre d'essais en vol établi dans les années 1930 autour d'un lac asséché, occupe environ 481 miles carrés (1 245 km²) du désert de Mojave, ce qui en fait le plus grand aérodrome de l'armée de l'air.

Son héritage en matière d'aviation expérimentale comprend le vol de Chuck Yeager à bord du Bell X-1, qui a franchi le mur du son en 1947, les vols d'essai de l'avion X-15 et les premiers atterrissages des navettes spatiales de la Nasa.

LA COLONNE VERTÉBRALE DE LA FORCE DE BOMBARDEMENT

Le B-52 Stratofortress, un avion subsonique à long rayon d'action conçu pour transporter jusqu'à 70 000 livres (31 750 kg) d'armes et de ravitaillement, a longtemps constitué l'épine dorsale de la force de bombardiers stratégiques pilotés des États-Unis, selon l'armée.

Cet avion à ailes en flèche est capable de larguer la plus large gamme d'armes de l'arsenal américain, des bombes à fragmentation et des bombes à gravité aux missiles à guidage de précision et aux ogives nucléaires, à des altitudes pouvant atteindre 50 000 pieds (15 166 m), selon une fiche d'information de l'armée de l'air. Son rayon d'action en combat s'étend sur plus de 8 000 miles sans ravitaillement.

L'incident de lundi a marqué le premier crash d'un B-52 Stratofortress depuis qu'un bombardier du même type s'était écrasé sur l'île de Guam en mai 2016, selon le Bureau of Aircraft Accidents Archives, une organisation basée à Genève qui recueille des données sur les accidents aériens dans le monde. Les sept membres d'équipage à bord de cet appareil avaient tous survécu.

Seuls les modèles H du B-52 font encore partie du parc de l'armée de l'air.

L'avion impliqué dans l'accident de lundi était affecté à la 412e escadre d'essai, basée à Edwards. La plupart des B-52 sont stationnés dans le Dakota du Nord et en Louisiane.